人民网北京5月22日电 （记者杨曦）今日，国新办就科技金融政策有关情况举行新闻发布会，证监会首席风险官、发行监管司司长严伯进在会上表示，近年来，证监会以科创板、创业板一系列改革为契机，深入推进关键制度创新，破解支持科技企业发展的堵点难点。

严伯进介绍，2024年以来，证监会陆续出台了“科创板八条”“科技十六条”“并购六条”，还有《资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》等一系列政策文件，优化支持科技创新的政策体系和市场生态，推动创新链产业链人才链金融链加快深度融合，并取得多方面成效：

第一，发行上市的条件更加包容适配。我们针对科技企业的特点，精简优化发行条件，设置了多元包容的上市条件，为未盈利企业、红筹企业、特殊表决权企业都开辟了上市路径。比如，科创板设置了五套上市标准，其中有四套都不要求企业盈利。所以，一批优质龙头科技企业成功登陆了A股市场，起到了很好的示范作用。

第二，新上市公司的科技含量不断提升。沪深北交易所上市公司中，战略性新兴产业的上市公司数量已接近2700家，市值占比超过了4成。2024年，科创板、创业板、北交所新上市公司当中，超过9成属于战略性新兴产业或高新技术企业。在新一代信息技术、高端装备、新能源等领域，都形成了上市公司集群，一批关键核心技术攻关领域的代表性“硬科技”企业实现了上市融资。

第三，科技企业并购重组更加活跃。“并购六条”发布以来，上市公司积极谋划并购重组，实现转型升级和产业整合。目前，我们注意到，沪深上市公司披露资产重组的一共有1400余单，同比增长超过40%，其中重大资产重组170余单，同比增长超过220%。尤其在这当中，战略性新兴产业的上市公司披露资产重组约650单，其中重大资产重组超过80单。我们也看到，一批案例已经顺利落地。比如，科技型上市公司进行产业整合、收购优质未盈利科技资产等这些案例都已经落地。

第四，私募股权创投基金支持科技创新持续发力。注册制改革以来，有九成的科创板、北交所上市公司，还有超过半数的创业板上市公司，都获得过私募股权创投基金的投资，“投早、投小、投长期、投硬科技”这样的市场生态逐步形成。私募股权创投基金投向战略性新兴产业的规模和占比持续提升，目前在投项目超过了10万个，在投本金超过了4万亿元。

第五，债券市场直接融资作用不断凸显。目前，交易所债券市场已经成为科技企业直接融资的一个重要渠道，科创债累计发行1.2万亿元，其中2024年一共发了539只，发行规模0.61万亿元，同比也是增长了64%，募集资金主要投向半导体、人工智能、新能源、高端制造等前沿领域。

“总的来看，资本市场改革效应在不断放大，支持科技创新的产品、工具和服务体系持续健全，‘科技-产业-金融’的良性循环正在加速形成。”严伯进说。

(责编：杨曦、吕骞)

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