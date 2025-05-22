打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

证监会：推进关键制度创新 破解支持科技企业发展的堵点难点

2025年05月22日16:04 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月22日电 （记者杨曦）今日，国新办就科技金融政策有关情况举行新闻发布会，证监会首席风险官、发行监管司司长严伯进在会上表示，近年来，证监会以科创板、创业板一系列改革为契机，深入推进关键制度创新，破解支持科技企业发展的堵点难点。

严伯进介绍，2024年以来，证监会陆续出台了“科创板八条”“科技十六条”“并购六条”，还有《资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》等一系列政策文件，优化支持科技创新的政策体系和市场生态，推动创新链产业链人才链金融链加快深度融合，并取得多方面成效：

第一，发行上市的条件更加包容适配。我们针对科技企业的特点，精简优化发行条件，设置了多元包容的上市条件，为未盈利企业、红筹企业、特殊表决权企业都开辟了上市路径。比如，科创板设置了五套上市标准，其中有四套都不要求企业盈利。所以，一批优质龙头科技企业成功登陆了A股市场，起到了很好的示范作用。

第二，新上市公司的科技含量不断提升。沪深北交易所上市公司中，战略性新兴产业的上市公司数量已接近2700家，市值占比超过了4成。2024年，科创板、创业板、北交所新上市公司当中，超过9成属于战略性新兴产业或高新技术企业。在新一代信息技术、高端装备、新能源等领域，都形成了上市公司集群，一批关键核心技术攻关领域的代表性“硬科技”企业实现了上市融资。

第三，科技企业并购重组更加活跃。“并购六条”发布以来，上市公司积极谋划并购重组，实现转型升级和产业整合。目前，我们注意到，沪深上市公司披露资产重组的一共有1400余单，同比增长超过40%，其中重大资产重组170余单，同比增长超过220%。尤其在这当中，战略性新兴产业的上市公司披露资产重组约650单，其中重大资产重组超过80单。我们也看到，一批案例已经顺利落地。比如，科技型上市公司进行产业整合、收购优质未盈利科技资产等这些案例都已经落地。

第四，私募股权创投基金支持科技创新持续发力。注册制改革以来，有九成的科创板、北交所上市公司，还有超过半数的创业板上市公司，都获得过私募股权创投基金的投资，“投早、投小、投长期、投硬科技”这样的市场生态逐步形成。私募股权创投基金投向战略性新兴产业的规模和占比持续提升，目前在投项目超过了10万个，在投本金超过了4万亿元。

第五，债券市场直接融资作用不断凸显。目前，交易所债券市场已经成为科技企业直接融资的一个重要渠道，科创债累计发行1.2万亿元，其中2024年一共发了539只，发行规模0.61万亿元，同比也是增长了64%，募集资金主要投向半导体、人工智能、新能源、高端制造等前沿领域。

“总的来看，资本市场改革效应在不断放大，支持科技创新的产品、工具和服务体系持续健全，‘科技-产业-金融’的良性循环正在加速形成。”严伯进说。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会：推进关键制度创新 破解支持科技企业发展的堵点难点
　　人民网北京5月22日电 （记者杨曦）今日，国新办就科技金融政策有关情况举行新闻发布会，证监会首席风险官、发行监管司司长严伯进在会上表示，近年来，证监会以科创板、创业板一系列改革为契机，深入推进关键制度创新，破解支持科技企业发展的堵点难点。 严伯进介绍，2024年以来，证监会陆续出台了“科创板八条”“科技十六条”“并购六条”，还有《资本市场做好金融“五篇大文章”的实施意见》等一系列政策文件，优化支持科技创新的政策体系和市场生态，推动创新链产业链人才链金融链加快深度融合，并取得多方面成效： 第一，发行上市的条件更加包容适配。…
商务部回应美国对人工智能芯片出口管制：坚决反对
　　人民网北京5月22日电 （记者孙红丽）5月22日，商务部召开例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。 会上，有记者问，有报道称，在上周的APEC会议上国际贸易谈判代表兼副部长李成钢部长抨击了美国对人工智能芯片的出口管制。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部