人民网北京5月22日电 （记者孙红丽）5月22日，商务部召开例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

会上，有记者问，有报道称，在上周的APEC会议上国际贸易谈判代表兼副部长李成钢部长抨击了美国对人工智能芯片的出口管制。请问您有何评论？

商务部新闻发言人何咏前表示，5月15至16日，亚太经合组织（APEC）第三十一届贸易部长会议在韩国济州举行。商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢率团参会，并围绕多边贸易体制推动互联互通、人工智能创新促进贸易便利化和可持续贸易助力繁荣发展等议题阐述中方立场。

关于美国对人工智能芯片的出口管制问题，中方已多次阐明立场。美方滥用出口管制，对中国进行遏制打压，违反国际法和国际关系基本准则，严重损害中国企业正当权益，危害中国发展利益。中方对此坚决反对，将密切关注美方后续情况，并采取坚决措施维护自身正当权益。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经