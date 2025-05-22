人民网北京5月22日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何咏前22日在例行新闻发布会上介绍，根据相关部门统计，2024年9月至2025年4月，家电类商品零售额连续8个月保持两位数增长。4月，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额同比增长38.8%，在16大类消费品增速中位列第一。

何咏前表示，今年以来，商务部会同相关部门扩围提质家电以旧换新政策，成效持续显现。从商务部家电以旧换新信息系统数据来看，今年1至4月，有超过3400万名消费者参加了家电产品以旧换新，累计购买的12类家电产品超过5100万台，带动销售1745亿元。从国家统计局数据来看，1至4月，限额以上单位家电和音像器材类商品零售达3469亿元，同比增长23.9%，超出同期社零增速19.2个百分点。从第三方市场机构数据来看，今年前4个月，重点城市家电销售中，净水器、油烟机、燃气灶、洗碗机线下销售额增速分别为45.3%、42.0%、40.4%、25.0%。从供销合作总社家电拆解企业数据来看，规范拆解各类废旧家电超过700万台，同比增长25%。

“家电以旧换新工作事关千家万户，商务部将继续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，做好组织实施，指导各地不断优化操作流程，强化政策宣介解读，持续提升家电以旧换新政策实效，不断激发家电市场消费活力。”何咏前说。

(责编：孙红丽、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经