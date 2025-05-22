人民网北京5月22日电 （记者孙红丽）5月22日，商务部召开例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

会上，有记者问，5月15日，国务院召开做强国内大循环工作推进会，强调要把发展的战略立足点放在做强国内大循环上，要深挖潜力提振消费。下一步，商务部在做强国内市场、促进消费方面会有哪些举措？

对此，商务部新闻发言人何咏前表示，商务部将认真贯彻落实有关会议精神，突出“加快”、强化“提升”、立足“有效”，更好发挥消费对经济循环的牵引带动作用，做强国内大循环，坚定不移扩大高水平对外开放，以高质量发展的确定性应对各种不确定性。

首先，加快实施提振消费专项行动，不断增强国内大循环的内生动力。升级商品消费，实施消费品以旧换新，组织开展汽车流通消费改革试点，利用好进博会、消博会等平台促进消费。扩大服务消费，围绕“对外开放、对内放开”，稳步推进服务业扩大开放综合试点示范，深入实施服务消费提质惠民行动，扩大健康、养老、托幼、家政等服务多元化供给。培育新型消费，因地制宜推进首发经济，促进健康消费，发展数字消费、绿色消费。创新消费场景，深化国际消费中心城市建设，办好“购在中国”系列活动；落实好离境退税优化政策，持续扩大入境消费。

同时，加快完善现代商贸流通体系，不断夯实国内大循环的成长基础。鼓励升级流通设施，扩大商贸流通试点城市范围，逐步构建以示范步行街或商圈为引领、特色商业街区为支撑、便民生活圈为基础的城市商业格局，推动县域商业提质增效，鼓励批发零售业转型升级。加快发展数智供应链，提升商贸流通企业上下游协同水平，推动商贸物流标准化发展，支持再生资源回收和二手商品流通。推进电商高质量发展，实施好品质电商培育行动，发展特色产业电商平台，组织开展产业电商专场对接，营造电商良好生态。

此外，加快推进内外贸一体化，帮扶企业有效应对外部冲击。积极帮助外贸企业拓内销，扎实推动各项政策惠及更广大外贸企业。办好外贸优品中华行，组织协会、商超、电商平台与外贸企业对接采购，推动汽车、家电、家装等更多外贸企业加入“以旧换新”。深化内外贸一体化试点，提升企业两个市场经营能力，更好应对外部风险挑战。

(责编：孙红丽、吕骞)

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