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商务部：前4月我国全行业对外直接投资575.4亿美元

2025年05月22日15:49 | 来源：人民网
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人民网北京5月22日电 （记者孙红丽）5月22日，商务部召开例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

商务部新闻发言人何咏前介绍，2025年1至4月，我国全行业对外直接投资575.4亿美元，同比（下同）增长7.5%，其中对外非金融类直接投资510.4亿美元，增长5.6%，在共建“一带一路”国家非金融类直接投资127.8亿美元，增长16.4%。

1至4月，我国对外承包工程完成营业额471.1亿美元，增长6.8%；新签合同额765.9亿美元，增长22.4%。其中，我国企业在共建“一带一路”国家承包工程完成营业额379.9亿美元，增长5.2%；新签合同额645.4亿美元，增长17.4%。

(责编：孙红丽、吕骞)
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