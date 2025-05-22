“新时代新征程民营经济发展前景广阔、大有可为”。民营经济是国民经济的重要组成部分，支持民营经济发展是党中央的一贯方针，促进民营经济发展壮大是长久之策。

进入2025年，辽宁方大集团荡漾在政策春风里，跑出发展“加速度”。

2025年4月，在海南自贸港，方大航空板块所属海航技术开创先河与空客旗下企业合作打造的航材超市正式投运；在重庆，投资建设的方大重庆航空城一期系列项目如期投运；在四川，投资150亿元的达钢搬迁项目正式完成。

方大重庆航空城的飞机拆解项目现场。（受访者供图）

2025年5月，在2025辽宁省企业大会上，方大集团及所属4家在辽企业受邀参会，因在全面振兴新突破三年行动攻坚之年作出突出贡献，方大集团连续第二年获得通报表扬。

……

时代呼唤新一轮民营企业发展热潮，企业应如何抢抓发展新机遇，担当作为，又应该怎么去发展？“方大集团坚持党建引领，听党话跟党走，切实按照党和国家的政策要求发展企业，围绕和服务国家战略。”方大集团以实践作答。

党中央有部署，地方见行动，企业有落实

新时代赋予重庆奋力打造新时代西部大开发重要战略支点、内陆开放综合枢纽“两大定位”，为重庆立足西部、服务大局提供了根本指引。

重庆这片承载着深切期望和嘱托的土地，在重庆市委、市政府带领下，处处涌动实干热潮，重庆也成为方大集团新一轮投资发展的主战场之一。

2024年4月1日，重庆市人民政府与辽宁方大集团签署了战略合作协议，根据协议，双方将深化在临空产业、物流服务、医疗康养等领域战略合作。

围绕两大定位，方大重庆航空城项目应运而生，作为推进战略合作的重要载体，未来五年预计撬动总投资逾千亿元，成为政府关心、企业全力投入的重点项目。

立足区域规划和发展需要谋划企业项目

积极配合重庆市“33618”现代制造业集群体系战略，方大集团制定了方大重庆航空城“12341”计划。包括：打造1个世界级企业总部、打造客货2个航空国际枢纽、引进3条临空产业链，补齐壮大4个航空强关联创新型产业以及新建1家新兴食品产业，助力重庆打造国际航空枢纽和航空产业集群。

在重庆市委、市政府的高度重视与关心支持下，经过项目组全体成员夜以继日的努力，方大企业的行动力、执行力、“方大速度”再次彰显。

2025年1月，海南航空获批成为重庆国际航空枢纽运营人，新海航加快在渝的运力投放和航线网络布局，已在渝投放53架运力，并计划2025年底增加至70架。

航空货运业务的开通，特别是国际货运业务，在重庆实现了货邮运输的“空空中转”，提升国际互联互通效率。

航空发动机维修，填补了重庆民用航空发动机维修领域的空白，标志着重庆成功跻身全国第七个具备全链条民航发动机完整维修能力的城市行列。

飞机拆解业务锚定飞机全生命周期末端，未来，将扩充更多的生产线，打造全国最大飞机“绿色回收”基地。

航空培训中心的首台模拟机已正式启用，和CAE强强合作，力争打造亚洲最大的模拟机训练中心。

无人机项目围绕低空经济发展，立足创新研发，投入资金、资源，着力打造城市空地交通一体化解决方案。

解读方大重庆航空城的项目决策，立足补齐地方航空产业短板，着眼新海航乃至重庆航空产业链的自主完备，站位高远，使项目发展后劲十足，对地方经济发展也有着十分重要的意义。

在服务国家重大战略落实落地中实现企业自身发展

在重庆的新发展，是方大集团发展的一个缩影，纵览方大发展，指导思想始终如一，听党话跟党走，以国家发展规划战略为企业发展导向。

炭素板块方大炭素2025年以来先后与华为、宁德时代、晶泰科技等科技领军企业建立战略合作关系，积极布局新能源赛道，加速推进数字化转型。成都炭材作为专精特新“小巨人”，2025年相关核级石墨材料实现量产，实现了该类关键材料国产化“从0到1”的突破，为解决行业“卡脖子”问题做出了贡献。

钢铁企业擦亮生态优先、绿色发展的底色，九江钢铁获评国家“绿色工厂”，深度融入长江经济带发展战略大局。方大特钢获评国家4A级旅游景区，为城市钢厂探索出一条发展有效路径。达州钢铁异地搬迁转型发展战略，被列为达州市“一号工程”，2025年4月1日顺利完成，实现“搬强、搬精、搬优”目标。

九江钢铁获评国家“绿色工厂”。（受访者供图）

在辽企业积极投身东北全面振兴新突破三年行动主战场。东北制药2024年通过收购鼎成肽源迈入细胞治疗新赛道，到2025年5月，已开发了10余款肿瘤靶点细胞免疫治疗产品。投资近百亿元的辽宁方大总医院，从2024年9月28日开院以来，兑现各项费用不高于公立医院、医保开通的承诺，通过与知名医院战略合作、邀请知名专家坐诊及远程会诊等多种方式，实现让东北百姓在家门口就能享受到国内一流的医疗服务。

新海航勇担海南自贸港建设主力军和排头兵，继续扎根海南，聚焦航空主业，持续壮大发展航空上下游全产业链，引入人工智能和大数据技术，不断开拓低空经济等新质生产力，打造海南自贸港航空超级承运人，2023年、2024年两年蝉联“海南民营企业50强”榜首。

方大航空国际总部（受访者供图）

因地制宜发展新质生产力，科技创新，产业创新，企业创新，构建现代化产业体系……新时代赋予企业新使命，更点燃了方大集团新一轮创新突破、高质量发展的强劲引擎。

坚持党建引领 矢志产业报国

回顾方大集团发展，2000年成立，历经25年发展壮大，已经成为总资产4000多亿，年销售收入超3000亿，员工近13万人，跨行业、跨地区、多元化、具有较强国际竞争实力的大型企业集团。

有人说要感谢方大集团对地方经济社会发展作出的贡献，对此，辽宁方大集团董事局主席方威一再发自肺腑地指出，“是我们要感恩党和国家，给了我们平台，给了我们展现的机会，创造了好的发展环境，‘牢记党恩，回报社会’是方大集团始终坚守的发展初心。”

2025年5月15日，国务院召开做强国内大循环工作推进会，强调把发展的战略立足点放在做强国内大循环上，以国内大循环的内在稳定性和长期成长性对冲国际循环的不确定性。

民营经济作为中国经济的重要组成部分，使命在肩，机遇空前，民营企业应如何在新发展格局中准确定位，加快发展，作出新的更大贡献？

走向未来，在新格局下高质量发展的新赛道上，方大集团始终牢记“胸怀报国志，一心谋发展，守法善经营、先富促共富”的殷殷嘱托，坚持党建引领持续推动企业的高质量发展——

从2025年开始，集团各板块企业聚焦未来科技研发及相关专业高端人才储备，计划每年招聘硕博人才2000名，连招三年累计6000名。

方大重庆航空城计划到2030年最大可实现年产值3500余亿元，新增直接就业岗位近2.5万个，2030年后将持续再投入千亿元。

对标世界一流标准建设方大健康城，将全面布局提供超过50万张床位，其中收购、新建50家三级以上医院，医院实现运营超过5万张床位，回应百姓对美好生活的向往，落实健康中国战略。

……

“国家有需要，我们就要上，坚定不移干！”辽宁方大集团正在用行动书写答卷。（佚丹）

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经