原标题：深圳推出护航外贸小微企业重磅举措 微众银行等四方联动创新打造“微贸贷”

5月27日，微众银行联合中国进出口银行深圳分行（以下简称“进出口银行”）、中国出口信用保险公司深圳分公司（以下简称“中国信保”）、深圳市南方电子口岸有限公司（以下简称“南方电子口岸”）举办“贷动小微 贸通全球：微众银行‘微贸贷’产品发布会暨金融稳外贸政策宣讲会”。此次活动由深圳市委金融委员会办公室、深圳市发展和改革委员会、深圳市工业和信息化局（深圳市中小企业服务局）、深圳市商务局、南山区政府、前海管理局指导，来自进出口贸易、跨境电商等行业的100多家优秀企业代表现场参会。

会上，四方联合发布专属于外贸小微企业的纯线上无抵押的信贷产品“微贸贷”，该产品以微众银行数字金融优势为基础，结合进出口银行的政策性优惠资金、中国信保的风险保障能力，并依托中国（深圳）国际贸易单一窗口的数据枢纽功能，为外贸小微企业打造高效、便捷、低成本的融资服务体验，支持外贸行业稳定发展。

科技助力 全力破解融资困境

对外贸易是我国国民经济运行的重要组成部分，也是推动经济增长的重要引擎。近年来，面对复杂多变的国际贸易形势，不少外贸小微企业都面临资金缺口问题。深圳作为国家对外开放的窗口城市，在此背景下遇到的问题尤其突出。

一直以来，深圳各类型金融机构均十分重视对外贸小微企业的服务，然而在具体的业务开展过程中仍存在三大挑战：一是如何让政策性银行的资金优势更广泛快速触达有需求的企业；二是银行如何围绕外贸小微企业进行更为精准的风险识别与产品服务；三是进出口信用保险与融资服务如何更有机地结合。

此次发布的“微贸贷”产品，聚合了微众银行、进出口银行、中国信保、南方电子口岸四方的优势，打造出数据贯通、线上直通的数字化解决方案，在提升金融服务效率和覆盖面的同时，亦通过数据协同实现了风险精准定价，为外贸小微企业提供了一站式服务，是稳外贸政策落地的行业创新实践。随着“微贸贷”的推出，“政策性银行+数字银行+政策性保险+政府数据平台”的模式被正式推向市场，为破解外贸小微企业的融资难题开辟新路线。

微众银行以其服务中小微企业的数字化实践为基础，基于工商、税务、征信等多维度企业风控数据，通过单一窗口打通贸易数据与金融机构的互联互通，使“微贸贷”产品具有申请全线上、无需抵质押等特点，为外贸小微企业在贸易流程关键环节上的难点、痛点、堵点提供了有温度、有力度的解决方案。

微众银行行长李南青表示，作为一家植根深圳的数字银行，微众银行始终将服务和支持深圳外贸发展作为义不容辞的责任，依托数字科技禀赋，持续创新外贸金融服务模式。此次携手中国进出口银行、中国信保和南方电子口岸，通过“微贸贷”产品聚合政策优势与市场力量，既实现为外贸小微企业提供更加高效、便捷、安全的融资支持，更构建起“政策引导-金融支持-实体发展”的良性循环新路径。这种“政银保企”协同创新实践，为支持实体经济提供了可复制的深圳方案，打造了多方共赢的金融生态。

银银合作 降低小微融资成本

为更好破解外贸小微企业融资困境，为外贸小微企业提供便利化、低成本的信贷服务，此次推出的“微贸贷”产品，是微众银行与进出口银行在原有“微业贷”产品的基础上，对外贸小微企业风险共担转贷款业务的进一步创新性深化合作。

具体而言，微众银行充分发挥其数字化服务中小微企业的优势和经验，结合进出口银行深圳分行立足服务外贸产业、共建“一带一路”和先进制造业的职能定位，创新打造政策性金融服务外贸小微企业的新路径。双方基于各自核心金融服务能力，通过强化风险防控、风险共担机制，满足外贸小微企业融资降本增额的需求，实现多赢。

中国进出口银行深圳分行副行长王悦表示，作为支持对外经贸投资发展与国际经济合作的政策性银行，进出口银行近年来不断丰富和创新外贸小微企业服务模式和手段，全力落实外贸稳定举措。与微众银行合作“微贸贷”，可以借助微众银行的科技能力和客户覆盖等优势，进一步扩大服务外贸小微企业的范围，为外贸稳定增长提供有力支撑。

银保联动 护航企业稳健前行

当前，在外部不确定性加大的背景下，对于外贸小微企业来说，既要“融资无忧”，亦要“分散风险”。为此，深圳市商务局制定了针对中小微外贸企业的统保政策，符合深圳市进出口额800万美元以下的小微企业，可直接向中国信保深圳分公司申领出口信用保险保单，在出口时尽可能规避可能发生的贸易风险。

中国出口信用保险公司深圳分公司致力于为外贸小微企业，特别是出口小微企业提供有效金融支持，“微贸贷”提供纯线上、7×24小时的服务模式，是专门为深圳市外贸小微企业打造的定制化的金融保险一体化产品方案，让外贸小微企业在普惠金融政策的保障下实现“放心出口”。

深圳市南方电子口岸副总经理贾静表示，“微贸贷”是南方电子口岸充分发挥深圳国际贸易“单一窗口”一体化数字底座及集成化服务窗口作用，实现贸易数据与金融的互联互通。客户在深圳国际贸易单一窗口平台上申领保单后可直接申请“微贸贷”，本质是以数据流激活资金流，让小微企业的“信用资产”从不可见变为可量化。在帮助外贸小微客户获得出口信用保险保障、规避外贸风险的同时，提供快速对接金融机构的窗口，不仅解决了融资难、融资慢的痛点，更通过数字化赋能推动外贸生态从“单点突破”向“全局协同”升级，为高质量发展注入金融活水。

(责编：董童、李源)

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