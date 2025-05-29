原标题：陕西延安：“科技+品牌+渠道”助力“冰雹果”重获新生

在陕北高原的沟壑间，一场产业变革正悄然重塑传统果业。近年来，一些助农品牌在延安市政府的带领下，探索出一条“科技+品牌+渠道”的助农路径，让曾被视作"废果"的冰雹果重获新生，为乡村振兴注入新质生产力。

2022年，当地龙头企业陕西自然搭档农业发展有限公司启动“助农新生”计划，以高于市场次果的价格的标准收购冰雹果，通过智能分选系统剔除瑕疵，将优质果肉制成冻干苹果脆、NFC果汁等产品。“这些苹果虽然表皮有瑕疵，但口感跟普通苹果是一样的。”在加工车间，66岁的冯大娘正和20余名老年工人正忙着分拣苹果。该项目仅2024年收购了冰雹果30万斤，涉及100多亩地，解决了受灾严重的村镇的危机。

在该项目中，71岁的陕西省延安市雷赤镇太留村村民赵建章便是众多受益者之一。2024年，该项目收购了他4336斤水果。“看到‘废’苹果都能变成钱，心里都是甜滋滋的。”赵建章说。项目不仅让果农增收，也让更多老年人和轻残人员实现再就业，拥有稳定工作和收入。68岁的王婶感慨：“以前觉得老了没用，现在每天削苹果、装果干，每月能挣2000多元，腰板都挺直了！”

在延安市乡村振兴局相关负责人看来，这场助农实践以“科技+品牌+渠道”的创新模式破局，以品牌创新提升产业链附加值，为破解小农户对接大市场难题提供系统性解决方案。

(责编：董童、李源)

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