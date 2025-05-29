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2025 FIFA世俱杯开赛在即 新技术赋能体育赛事

2025年05月29日13:52 | 来源：人民网
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人民网北京5月29日电 （记者乔雪峰）在足球场上，裁判俯身查看VAR（视频助理裁判）屏幕，做出更精准判罚；在家里，观众通过AI电视实时获取球员数据，智能家电构建起沉浸式观赛场景…… 如今，一场由技术驱动的体育产业变革正在全球范围内展开。

从赛事公平性保障到观众体验升级，新技术正以多元形态融入体育赛事的每个环节，重新定义着人类对体育竞技的认知与参与方式。

现代体育赛事对精准性与公平性的追求，催生了技术与竞技的深度耦合。VAR技术的成熟与应用被称为足球史上的重要里程碑——通过多角度高清摄像头与实时数据回传，裁判得以借助视频回放对争议判罚进行复核，大幅降低误判概率。  

在2025FIFA世俱杯中，中国显示技术将通过VAR场景走向世界舞台。据了解，海信作为首个VAR显示官方合作伙伴，为赛场周边及裁判室提供高精度屏幕支持，助力裁判团队做出更精准的决策。

同时，人工智能的崛起，彻底改变了观众与体育赛事的互动模式。如今的观赛需求已从“一台电视看比赛”升级为“构建智能观赛生态”。近日，海信发布世俱杯AI球迷家庭焕新计划，围绕AI显示、AI空气、AI美食、AI洗护等观赛全场景，联合国际足联打造AI全景世俱杯体验。

专家表示，未来，随着 5G、物联网、量子计算等技术的持续突破，体育赛事或将成为全球科技协同创新的最佳试验场。中国企业则通过技术输出参与国际赛事合作，成为文化与科技“走出去”的新范式。

(责编：乔业琼、高雷)
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