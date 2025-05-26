人民网记者 杜燕飞

在全国纺织服装产业中，“岭南衣”有着重要的位置。从珠三角到粤东西北，广东已形成20余个特色服装产业集群。在这里，丰富的服装产品受到了越来越多消费者的青睐，拉动了当地经济发展。

今年春季，交通银行在广州国际轻纺城举办了首场主题为“惠百圈 贷万商”的“商圈惠贷”产品巡回发布会，为当地各类专业市场的个体工商户和小微企业主提供了金融支持。

当前，作为消费的重要载体，各地商圈汇聚了大量小微企业主和个体工商户，已成为扩大就业、拉动内需、推动经济增长的重要力量。

近期，国家金融监督管理总局印发通知，要求金融机构发展消费金融，助力提振消费，更好满足消费领域金融需求，切实增强人民群众的获得感和满意度。通知明确要求“加大对批发零售、住宿餐饮、文化旅游、教育培训、健康养老等消费服务行业的信贷投放”。

在一系列政策引导下，越来越多的金融机构创新产品和服务，助力各地商圈发展壮大。

“我们聚焦批发零售、商贸流通等经营场景，推出‘商圈惠贷’，以数字化手段和创新金融产品支持提振消费，精准滴灌市场商圈商户金融需求，助力服务消费场景创新、业态融合和产业聚集。”交行相关部门负责人介绍，该产品引入了内外部多维数据，针对每个优质市场商圈不同情况定制综合授信方案；运用大数据风控能力进行精准画像，为市场内商户核定更优额度，纯信用、额度高、无需担保，可以随借随还，支持先息后本、等额本息等。

黄先生是广州中大布匹市场的商户，随着生意扩大面临资金周转需求压力。但因缺乏当地房产和税务数据，无法获得更多贷款。“在当地交行帮助下，我通过手机扫码申请，授权提供日常经营流水信息后，仅两个工作日就获得了‘商圈惠贷’信用贷款支持，真是帮了大忙。”他说。

包括交行在内的各家金融机构推出一系列举措，取得明显成效。数据显示，今年一季度，国家信息中心生活服务消费热度指数同比增长18.3%，较上季度提高7.4个百分点。其中，休闲娱乐业、餐饮业同比分别增长67.6%、14.5%。

专家表示，金融机构要创新产品和服务，精准解决商圈小微企业主、个体工商户融资难题，让金融服务更具有效性、精准性，“贷”动商圈发展，让商气更火、人气更旺、烟火气更浓。

(责编：王连香、高雷)

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