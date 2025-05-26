人民网北京5月26日电 （记者乔雪峰）人工智能化身“超强大脑”，让民航运营变得更加聪明；大数据则像一位“超级预言家”，精准预测航班动态；无人机摇身一变，成了机场的“智能小卫士”，轻松完成各种复杂的巡检任务。

科技与民航到底能碰撞出怎样的火花？5月26日，以“创新领航 智连世界”为主题的第三届民航科教创新成果展（以下简称“科创展”）在北京国家会议中心开幕。

据介绍，科创展为期3天，由100余家参展单位组成七大特色展区，聚焦教育、科技、人才三大领域，集中展示我国民航自主创新技术和国产民机、无人机等先进制造技术成果，是民航系统举办的最大规模专业展会。同时，科创展面向公众免费开放，也是社会了解民航发展成就的重要窗口。

本届科创展在展览规模与内容丰富程度上均超过往届，科创展展出面积2.2万平方米，包括七大特色展区。

除展览外，本届科创展还将举办形式丰富的各类活动。主题会议方面，将举办民航系统劳模工匠创新创效工作座谈会，并将围绕创新技术构建机场新未来、民航产教融合、民航AI应用探索、智慧民航等主题举办系列研讨会、交流会，邀请嘉宾通过主题演讲、圆桌对话等形式展开交流。商务活动方面，将举办多场合作签约、产品发布活动。

据了解，科创展创办于2018年，以服务于民航全产业链为目标，致力于打造民航科教创新成果的发布平台、创新技术实践应用的交流平台、产学研用融合发展的示范平台，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接。

(责编：王连香、高雷)

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