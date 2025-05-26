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创新领航 第三届民航科教创新成果展开幕

2025年05月26日16:23 | 来源：人民网
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人民网北京5月26日电 （记者乔雪峰）人工智能化身“超强大脑”，让民航运营变得更加聪明；大数据则像一位“超级预言家”，精准预测航班动态；无人机摇身一变，成了机场的“智能小卫士”，轻松完成各种复杂的巡检任务。

科技与民航到底能碰撞出怎样的火花？5月26日，以“创新领航 智连世界”为主题的第三届民航科教创新成果展（以下简称“科创展”）在北京国家会议中心开幕。

介绍科创展为期3天，由100余家参展单位组成七大特色展区，聚焦教育、科技、人才三大领域，集中展示我国民航自主创新技术和国产民机、无人机等先进制造技术成果，是民航系统举办的最大规模专业展会。同时，科创展面向公众免费开放，也是社会了解民航发展成就的重要窗口。

本届科创展在展览规模与内容丰富程度上均超过往届科创展展出面积2.2万平方米，包括七大特色展区。

除展览外，本届科创展还将举办形式丰富的各类活动。主题会议方面，将举办民航系统劳模工匠创新创效工作座谈会，并将围绕创新技术构建机场新未来、民航产教融合、民航AI应用探索、智慧民航等主题举办系列研讨会、交流会，邀请嘉宾通过主题演讲、圆桌对话等形式展开交流。商务活动方面，将举办多场合作签约、产品发布活动。

据了解，科创展创办于2018年，以服务于民航全产业链为目标，致力于打造民航科教创新成果的发布平台、创新技术实践应用的交流平台、产学研用融合发展的示范平台，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接。

(责编：王连香、高雷)
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