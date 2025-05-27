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文博会，最热是AI

——第二十一届中国（深圳）国际文化产业博览交易会观察

人民网记者 赵竹青
2025年05月27日10:46 | 来源：人民网
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听机器人导览、看裸眼3D、让AI助手提供多语言实时翻译……在第二十一届中国（深圳）国际文化产业博览交易会（简称文博会）上，人工智能（AI）技术以“破圈”之势成为绝对主角。

从大模型驱动的智能创作，到人形机器人的“十八般武艺”，从虚实交融的沉浸式空间，到开放共创的智能生态，AI仿佛“无处不在”“无所不能”，以前所未有的深度重构文化产业的形态与边界。

软实力：大模型与智能体，重构文化创造力

在文博会现场，AI大模型化身为各种“智能体”，深度嵌入文化创作、传播与消费的全流程。

文博会与腾讯云联合打造的AI会展助手“文小博”首次亮相。依托“腾讯混元大模型+DeepSeek”双模底座以及20年展会数据积淀，不仅能为参展商精准匹配合作对象，还能实时生成多语言翻译、展会报告等内容。

人民网发布“初芯”智能体平台，接入自研人民智媒大模型和多个主流大模型底座，搭载价值观对齐技术，支持零代码开发智能问答、舆情分析等应用，赋能新闻生产、政策解读等场景。

硬科技：机器人、智能硬件，打造文化新载体

硬件领域，AI技术以更“可触可感”的形式征服观众。

EX ROBOT人形机器人现场表演惟妙惟肖。

EX ROBOT人形机器人现场表演惟妙惟肖。人民网记者 任峰涛摄

咖啡机器人能在90秒内制作拉花咖啡，更能将用户照片转化为拉花图案，让饮品制作升级为内容创作平台；人形机器人现场弹奏钢琴、古筝；“李白”“杜甫”仿生机器人则带来文化穿越体验，让外国友人也赞叹“中国诗词的魅力通过科技跨越了语言障碍”。

人形机器人表演弹奏古筝。

人形机器人表演弹奏古筝。人民网记者 任峰涛摄

深圳本土企业雷鸟创新的“AI眼镜”引得不少观众跃跃欲试。其最新款以76克轻量化设备搭载多模态大模型与高通骁龙AR1芯片，并推出AI智能体应用商店，用户可通过眼镜实现实时语音和图像翻译、信息纪要、智能问答、物品识别、空间导航及第一视角影像创作等功能。

人民网智能硬件“AI之眼”首次在文博会现场展出。

人民网智能硬件“AI之眼”首次在文博会现场展出。人民网记者 任峰涛摄

人民网的“AI之眼”智能硬件同样吸睛。这款集成计算机视觉与语音识别的设备，可模拟真人导览、实时解析展品背后的历史文化故事，通过多模态交互让观众与千年文物“对话”，打造“私人定制”的观展体验。

新空间：沉浸式体验重构文化叙事

文化体验的维度正被AI技术以“破壁者”的姿态无限延展。当虚拟与现实的壁垒逐渐消融，从“观看”到“沉浸”的变革，正是AI为文化产业注入的新生命力。

小朋友体验VR眼镜。

小朋友体验VR眼镜。人民网记者 任峰涛摄

文博会现场，多个展商带来的AI+VR大空间项目人气爆棚，市民排长龙体验“文化+科技”的奇妙感受。在虚拟现实电影体验厅里，观众带上VR头显设备后，不仅能360°围观唐朝乐舞俑“蹦迪”，还能“触摸”千年文物。在“塞上江南·神奇宁夏”展区，观众戴上VR眼镜后，就能瞬间穿越到宁夏的景区，与其中的文物互动，通过手势交互解读古代文明密码。

小观众们在人民网“梦幻灵境mini版”现场体验。

小观众们在人民网“梦幻灵境mini版”现场体验。人民网记者 任峰涛摄

人民网“梦幻灵境mini版”空间也成为现象级打卡点。模块化设计的沉浸式空间，以三折LED屏、激光联动与镜面舞台，打造出《苏轼叹湾区新山海》等AI剧目，让苏东坡“穿越”至观众眼前。其模块化设计支持48小时快速拆装，为基层文化设施升级提供标准化样本。

大生态：开放共创激活产业动能

文博会不仅是技术秀场，更成为产业生态的孵化器。

人民网发起的“数据智能伙伴计划”，通过融合算力、数据、模型与场景资源，为文化产业提供一站式AI解决方案。其“主流价值语料库”积累超3000万篇高质量内容，助力大模型价值观对齐；与河北日报合作探索数据确权体系应用，首次实现媒体数据资产化入表。

AI让文化“活”在当下，通向未来。从大模型到智能硬件，从VR空间到生态协同，文博会给我们展示的不仅是科技为文化赋能的无限可能，更是中华文明在数字时代通过创造性转化与创新性发展，以崭新的姿态对话世界、奔赴未来。

(责编：陈键、高雷)
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