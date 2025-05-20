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油价今年第5次下调 多地92号汽油重回“6元”时代

2025年05月20日11:39 | 来源：人民网
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人民网北京5月20日电  （记者杜燕飞）国家发改委19日发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自5月19日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低230元和220元。全国平均来看，92号汽油每升下调0.18元、95号汽油每升下调0.19元、0号柴油每升下调0.19元。

至此，国内成品油价格年内第5次下调，多地92号汽油价格重回“6元”时代。据测算，以油箱容量为50升的普通私家车计算，车主加满一箱92号汽油少花9元左右。截至目前，国内油价今年已经历10轮调整，其中3次上调，2次搁浅，5次下调。

国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（4月30日至5月18日），受原油供应过剩担忧加剧、地缘风险演变、国际经贸环境变化等因素影响，国际油价先抑后扬，均价低于上轮调价周期。

国家发改委价格监测中心认为，近期全球地缘政治格局演变，国际原油产供链安全稳定性面临考验，预计短期内国际油价将维持震荡调整行情。

下一次调价窗口将在6月3日24时开启。金联创成品油分析师王延婷认为，本轮成品油调价周期末期，原油价格反弹幅度较大。新一轮成品油调价周期开始，原油变化率转入正向区间波动。短期内，国际原油价格依然维持震荡走势。

“以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上调趋势。”隆众资讯成品油分析师李彦表示，展望后市，市场对原油需求前景的看法有所改善，但短期内难以出现显著改善。整体来看，预计下一轮成品油调价下调概率较大。

各地92号汽油最高零售价格

海南海口：92号汽油8.03元/升

西藏拉萨：92号汽油7.8元/升

云南昆明：92号汽油7.06元/升

贵州贵阳：92号汽油7.04元/升

四川成都：92号汽油7.01元/升

辽宁沈阳：92号汽油7元/升

重庆：92号汽油6.98元/升

广西南宁：92号汽油6.98元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油6.88元/升

广东广州：92号汽油6.93元/升

湖北武汉：92号汽油6.92元/升

河南郑州：92号汽油6.92元/升

北京：92号汽油6.91元/升

甘肃兰州：92号汽油6.91元/升

河北石家庄：92号汽油6.9元/升

天津：92号汽油6.9元/升

江苏南京：92号汽油6.89元/升

浙江杭州：92号汽油6.89元/升

安徽合肥：92号汽油6.88元/升

福建福州：92号汽油6.88元/升

吉林长春：92号汽油6.88元/升

江西南昌：92号汽油6.88元/升

山东济南：92号汽油6.88元/升

上海：92号汽油6.88元/升

青海西宁：92号汽油6.87元/升

湖南长沙：92号汽油6.87元/升

山西太原：92号汽油6.87元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油6.85元/升

宁夏银川：92号汽油6.82元/升

陕西西安：92号汽油6.81元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油6.71元/升

备注：数据来源于各省(市、自治区)发改委网站

(责编：王连香、吕骞)
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