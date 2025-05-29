人民网北京5月29日电 （记者许维娜）人工智能（AI）作为引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，正在深刻改变人类生产生活方式。

中国互联网协会专家咨询委员会常务副主任、工业和信息化部原总工程师赵志国表示，在政策环境不断完善和产业各界共同努力下，我国人工智能与各行各业加速融合，呈现出三大显著特征：

一是基础设施不断夯实。例如，在网络基础设施方面，我国已建成全球规模最大的移动通信和光纤宽带网络，截至2025年3月底，5G基站总数达439.5万个，5G-A网络部署稳步推进，具备千兆网络服务能力的10GPON端口数达2925万个，提前完成“十四五”规划关于5G、千兆光网建设目标，实现县县通千兆、乡乡通5G、90%以上行政村通5G。

二是技术产业持续突破。在关键技术方面，国产AI芯片持续迭代，多个产品加速追赶国外领先水平。人工智能通用和行业大模型持续涌现。截至2025年3月底，我国已备案的生成式AI大模型数量达到346个。在产业生态方面，我国已构建较为全面的人工智能产业体系，涵盖芯片、算法、模型、数据、应用等产业关键环节，设立了600亿元规模的国家人工智能基金，加快布局投资项目。目前，我国人工智能企业数量超4500家，人工智能领域国家级专精特新“小巨人”企业达到400余家。

三是融合应用扎实推进。截至目前，全国已建成3万余家基础级智能工厂、1200余家先进级智能工厂、230余家卓越级智能工厂，覆盖超过80%的制造业行业大类，工厂产品研发周期平均缩短28.4%，生产效率平均提升22.3%。在赋能社会民生方面，人工智能已应用于科学研究、医疗诊断、药品研发、数字教育、养老服务等领域，催生了AI科研助手、医学影像智能分析、药物临床试验优化、AI智慧学伴、智能健康监测等新兴应用，不仅实现了效率提升与模式创新，更通过技术赋能实现了普惠服务升级。

当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，迫切需要以人工智能为代表的数字技术为产业创新发展添薪续力。为此，赵志国就进一步深化人工智能赋能产业数智转型升级提出四点建议：

一是坚持创新引领，着力构建自主可控的技术生态。推动构建政产学研用协同的创新体系，通过设置联合实验室、产业创新中心等方式，强化基础理论研究与工程化应用衔接。聚焦人工智能推理训练、类脑等高端芯片，开发框架、模型部署运维等基础软件，以及跨模态大模型、强化学习等核心算法等关键技术领域开展联合攻关。打造“算力支撑+模型训练+安全检测+中试熟化”公共服务平台，促进开源生态培育，持续提升我国人工智能领域创新能力。

二是坚持应用导向，着力打造数实融合的产业图景。构建“需求挖掘—技术匹配—场景落地—效果评估”的供需对接机制，充分发挥行业协会的桥梁纽带作用，搭建跨行业对接渠道，持续推动人工智能与制造业、农业、医疗、交通等实体经济各领域融合赋能。通过典型案例征集、标杆打造等方式，遴选智能化转型示范项目，持续打造人工智能产业集群，充分发挥龙头企业的引领作用，构建“头部带动、链式传导”的产业升级新范式。

三是坚持安全有序，着力建设协同共治的治理体系。持续推进数据分类分级保护、算法透明度评估、模型鲁棒性测试等方面标准研制。建立覆盖人工智能技术研发、产品应用、风险处置的全周期动态治理机制，提升人工智能产品的安全伦理、数据保护等水平。积极参与全球人工智能治理规则制定，推动建立跨境数据流动安全管理等国际共识，增强我国话语权。推动构建政府监管、行业自治、社会监督的多元治理格局，保障产业发展安全可控、规范有序。

四是坚持人才筑基，着力筑牢产业升级的智力支撑。优化产教融合资源布局，构建“基础研究+应用实践+产业孵化”的全链条多层次人才培养体系。深化校企合作育人模式，推动校企共建未来产业学院、设立“AI+行业”双导师，强化跨学科复合型人才储备。面向企业内部，加强对员工的人工智能技术技能培训，通过实施人才培育计划、给予专项奖励等措施，打造适应“人工智能+”创新发展、具有竞争力的人才梯队。

(责编：乔业琼、高雷)

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