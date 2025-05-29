原标题：光大信用卡携手京东 点燃“618”消费热潮

近日，京东官宣2025年京东“618”将于5月31日晚8点正式开启。围绕“618”消费节点，光大信用卡与京东将在此前基础上，进一步深化合作，提供多重福利精准对接居民消费需求，为消费市场发展持续注入新动力。

针对消费者购买电子产品、家电等大额商品的需求，光大信用卡用丰厚的满减优惠提升消费者购买意愿。活动期间，持卡人在京东支付绑定光大信用卡，购买实物类部分商品或充话费时，即可享受阶梯式满减福利：单笔订单满500元随机减16.6元至99元、满1500元至高立减188元、满2500元随机减88元至200元；购买手机、家具建材、奢侈品商品，最高可享满减299元的优惠。

“国补返券”活动是此次合作的一大亮点。活动期间，持卡人在京东商城购买享国家补贴实物类指定商品，通过“京东支付—光大银行信用卡”完成支付，单笔订单实付金额满1000元、3000元且未发生退款，即可分别获赠30元、100元京东支付优惠券。这些优惠券在国补订单完成15天后可用于非国补订单消费，形成了“政策补贴+金融优惠”的闭环生态。活动目前支持北京、江苏、辽宁（沈阳、大连）、天津地区下单，其余城市正在逐步开放中。两档优惠返券合计12万个名额，用切实优惠提升消费者获得感和满意度。

与此同时，光大信用卡与京东联手为用户提供了一系列的普惠性权益。例如，满20元随机减3元-18元，联名卡专享满500立减50元等。

随着消费市场进入提质扩容新阶段，光大信用卡将通过“产品创新+服务升级”双轨并进，持续夯实消费金融支撑能力，切实助力进一步释放消费潜能、扩大国内需求。

(责编：董童、李源)

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