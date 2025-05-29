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党建创新赋能 焕发城市商圈新活力

2025年05月29日14:30 | 来源：人民网
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人民网北京5月28日电（记者许维娜）近日，随着提振消费政策持续发力，各地纷纷探索消费升级新路径。

以北京为例，近日，位于西单大悦城的“外贸优品中华行展销会”以及“商圈党建流动驿站”吸引不少消费者驻足，佩戴“红星员工”标识的导购员热情服务。

一家外贸企业负责人李先生高兴地说：“这次展销，不仅场地免费，还提供了免费宣传、培训，商圈党员更是来直播带货、现场支援，还有流动驿站供谈大单业务，展现了十足的诚意。让我们对内销更有信心了。”

业内人士表示，在持续推动外贸内销政策的背景下，这种“商业平台+政策支持+精准服务”的模式，是商圈党建探索出的提振消费的新途径，也是履行社会责任的一个体现。

据悉，中粮集团大悦城控股以西单大悦城为主阵地，承办为期三个月的“外贸优品中华行”活动。党支部整合了商圈党建资源，统筹调配200平方米免租场地，吸引14个品牌、8类外贸商品入驻，并设立“商圈党员服务岗”，通过流动驿站开展直播带货等全流程服务，助力外贸企业高效对接国内市场。

“近年来，我们强化了‘两企三新’党建工作，推动向商业项目产业链的上下游拓展，通过党建活动提升管理和效益。”党支部负责人表示，“我们探索了‘商圈党建+融合治理’的新路径，实施‘一城五强双提升’模式，以‘大悦城’购物中心为依托，强化基层组织、党建阵地、共建共享、业务赋能、监督体系等五方面工作，旨在提高党组织的引领和监督作用，为商业发展注入红色动力，打造特色商圈党建样本。”

(责编：乔业琼、高雷)
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