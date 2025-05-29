原标题：中国联通云犀AI创新巡展登陆广州 语音大模型开启产业智能新范式

5月27日，中国联通“联通云犀AI创新巡展”首站于广州榕·空间艺术中心盛大登陆。本次活动以“同行·共创·智享”为主题，汇聚火山引擎、科大讯飞、汽车之家、数据堂等AI领军企业代表及两百余位行业精英，通过前沿AI科技发布、行业垂直场景实践、跨界思想交锋，深度探索语音大模型驱动企业数字化转型创新路径。

中国联通云犀运营中心负责人、联通（广东）产业互联网有限公司副总经理赵文博在开场主题演讲中表示，自2021年5月联通云犀在广州正式发布以来，中国联通与行业合作伙伴一路携手同行、并肩共创，始终坚持释放语音联接价值，持续推动语音AI能力向合作伙伴开放，共同探索语音AI产业化方向。在传统通信能力开放基础上，联通云犀基于海量异构数据和云犀智能体，通过联邦隐私计算平台提供高质量数据集和语音AI能力开放；联通自研的实时动态调度智能体CoE和AI工程化能力平台，通过API统一接口实现模型聚合能力开放，为应用创新降低门槛，加速语音AI技术普及；基于多年企业应用探索的实践，打造应用集市实现市场共享。中国联通未来将与业内同行共同打造AI时代通信新范式，智享数字化转型红利。

联通数智公司人工智能应用创新部总监桑海岩博士在主题演讲中分享了中国联通元景大模型及实践。元景大模型作为中国联通集团人工智能的能力底座，坚持“技术+需求”双轮驱动，加速人工智能技术和商业闭环；坚持“自主+融合开放”，打造“多模共生”模型家族，实现“AI Infra、数据集、智能体、AI云安全和大模型”五位一体布局。

在案例分享环节，联通云犀运营中心市场团队负责人郭昊淞分享了联通云犀在基层治理、快递服务、企业服务领域的成功实践案例，表示在语音AI能力的加持下，联通云犀必将为政企客户带来更大价值。

汽车之家华南大区行业负责人胡炯秉持“数据+技术为核心发展驱动”的观点，认为语音AI带来让品牌看得清、拿得到、跟得好、留得住的效果，助力企业业务更高效发展。

科大讯飞产品线总经理李玉佳表示未来仍需聚焦细分场景打造“通话智能体”服务，才能为通信产业开辟全新增长路径。

飞橙联合创始人胡宝介表示数据是AI时代最大的金矿。联通云犀开放的语音转写能力为其课程销售系统的“线索转化”提供新的数据生产要素，重塑“流量获取、线索留存和客户成交”三大环节销管新范式，助力企业数字淘金。

聚焦“如何运用语音大模型重塑企业应用”的核心命题，联通云犀运营中心首席AI专家廖红虹与火山引擎、数据堂、讯飞星火、汽车之家、联通数智公司行业专家共同圆桌论道，就如何适应变化、构建行业护城河，提升企业竞争力，更好地服务客户进行深入探讨。

本次巡展是一场AI语音大模型主题盛会，不仅展现了技术突破与商业实践的交融，更锚定了更多的AI语音产业落地共识，标志着语音大模型从实验室走向产业主战场。联通云犀将以技术创新为根基，以行业场景为牵引，以安全可信为保障，以开放生态为支撑，致力于成为产业智能化转型的核心引擎，期待与所有伙伴同行、共创、智享共建生态，共享产业红利。

(责编：曹淼、李源)

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