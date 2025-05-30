打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国人寿启动“智汇未来 一生守护”2025年客户节主题活动

2025年05月30日09:32 | 来源：人民网
小字号

“智汇未来 一生守护”，中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）第十九届客户节5月30日在全国同步启动，旨在用丰富多彩、温暖贴心的专属服务及活动，感恩客户19年以来的相守陪伴。

据介绍，线上客户节借助AIGC技术构建互动式场景，为公司吉祥物牛犇犇设定9种萌趣引导身份，邀请客户参加“星球漫游计划”，通过“趣玩星”“心选星”“乐活星”“幸运星”“616星”五个星球的串联，营造沉浸式体验氛围。

在“心选星”，中国人寿甄选出满足客户养老、健康、教育、财富等需求的保险产品，通过图文解读，帮助客户更好地了解产品特色与优势；在“乐活星”，“国寿好服务”“VIP服务”“V享+”等核心服务品牌亮相，针对客户关注的热点推出一系列特色化服务活动；在“幸运星”，客户可通过每日打卡、游戏、浏览产品等环节获得“星愿豆”，消耗“星愿豆”即可参加抽奖；在“趣玩星”，游玩“避险先锋”“星际迷航”“宇宙对话”“守护星河”4款游戏，即可获得“星愿豆”；在“616星”，中国人寿将于6月16日当天推出“星愿闪耀”特别回馈活动，客户在全天5个时段无门槛拼手速集星愿，猛戳星愿瓶便有机会获得丰厚礼品。

线下，中国人寿全国系统各级机构同步联动，为客户带来精彩纷呈的活动——

开展多元主题服务活动。紧扣地域文化特色与客户关注热点，融合“女性”“亲子”“运动”“健康”“高考”等多元主题，邀请客户体验丰富多彩的线下主题活动。这些活动将保险服务与生活场景深度融合，让客户在参与活动的过程中，感受暖心服务。

打造综合金融一站式服务场景。中国人寿根据不同客户的金融需求特征，开展星级客户协同经营活动，通过创新升级协同模式，整合寿险、财险、银行等多元金融产品与服务，为客户提供一站式金融解决方案。同时，还通过加强集团成员单位间的资源共享，进一步提升综合金融服务的供给能力，满足客户多样化、综合化的金融需求。

积极传递客户节声音。邀请客户参与短视频大赛、抖音挑战赛、微博随手拍、“国寿守护故事”等互动活动，积极创作形式多样、内容丰富的短视频、图文作品，广泛传递客户节声音，让更多人看到国寿与客户之间的温暖故事。

中国人寿方面表示，从线上的星际奇幻之旅，到线下的多元服务体验，公司2025年客户节以丰富的活动内容、创新的服务模式，展现了对客户的诚挚关怀与守护承诺。未来，中国人寿将继续秉持“以人民为中心”的发展理念，不断提升服务质量与水平，增强保险服务的多样性、普惠性、可及性，为唱响“一个国寿，一生守护”主旋律持续贡献力量，与客户携手共创美好未来。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
壹视界·微视频｜总书记这样牵挂科技工作者
　　事业发展，要在创新；创新之道，唯在得人。 5月30日是第九个“全国科技工作者日”。…
我国公民科学素质比例跃上新台阶
　　
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部