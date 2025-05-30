“智汇未来 一生守护”，中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）第十九届客户节5月30日在全国同步启动，旨在用丰富多彩、温暖贴心的专属服务及活动，感恩客户19年以来的相守陪伴。

据介绍，线上客户节借助AIGC技术构建互动式场景，为公司吉祥物牛犇犇设定9种萌趣引导身份，邀请客户参加“星球漫游计划”，通过“趣玩星”“心选星”“乐活星”“幸运星”“616星”五个星球的串联，营造沉浸式体验氛围。

在“心选星”，中国人寿甄选出满足客户养老、健康、教育、财富等需求的保险产品，通过图文解读，帮助客户更好地了解产品特色与优势；在“乐活星”，“国寿好服务”“VIP服务”“V享+”等核心服务品牌亮相，针对客户关注的热点推出一系列特色化服务活动；在“幸运星”，客户可通过每日打卡、游戏、浏览产品等环节获得“星愿豆”，消耗“星愿豆”即可参加抽奖；在“趣玩星”，游玩“避险先锋”“星际迷航”“宇宙对话”“守护星河”4款游戏，即可获得“星愿豆”；在“616星”，中国人寿将于6月16日当天推出“星愿闪耀”特别回馈活动，客户在全天5个时段无门槛拼手速集星愿，猛戳星愿瓶便有机会获得丰厚礼品。

线下，中国人寿全国系统各级机构同步联动，为客户带来精彩纷呈的活动——

开展多元主题服务活动。紧扣地域文化特色与客户关注热点，融合“女性”“亲子”“运动”“健康”“高考”等多元主题，邀请客户体验丰富多彩的线下主题活动。这些活动将保险服务与生活场景深度融合，让客户在参与活动的过程中，感受暖心服务。

打造综合金融一站式服务场景。中国人寿根据不同客户的金融需求特征，开展星级客户协同经营活动，通过创新升级协同模式，整合寿险、财险、银行等多元金融产品与服务，为客户提供一站式金融解决方案。同时，还通过加强集团成员单位间的资源共享，进一步提升综合金融服务的供给能力，满足客户多样化、综合化的金融需求。

积极传递客户节声音。邀请客户参与短视频大赛、抖音挑战赛、微博随手拍、“国寿守护故事”等互动活动，积极创作形式多样、内容丰富的短视频、图文作品，广泛传递客户节声音，让更多人看到国寿与客户之间的温暖故事。

中国人寿方面表示，从线上的星际奇幻之旅，到线下的多元服务体验，公司2025年客户节以丰富的活动内容、创新的服务模式，展现了对客户的诚挚关怀与守护承诺。未来，中国人寿将继续秉持“以人民为中心”的发展理念，不断提升服务质量与水平，增强保险服务的多样性、普惠性、可及性，为唱响“一个国寿，一生守护”主旋律持续贡献力量，与客户携手共创美好未来。

(责编：董童、李源)

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