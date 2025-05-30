长江蜿蜒奔腾，绿色浪潮涌动，长江经济带高质量发展画卷正在铺展。作为服务国家战略的国有金融机构，国家开发银行深入贯彻党中央、国务院决策部署，坚持“共抓大保护、不搞大开发”，认真落实中国人民银行等八部门《关于进一步做好金融支持长江经济带绿色低碳高质量发展的指导意见》，完善工作机制，创新产品模式，持续加大对长江经济带高质量发展的信贷支持力度。今年1—4月，向长江经济带沿江省市发放贷款超4000亿元，同比增幅明显，重点支持河湖生态治理、基础设施互联互通、能源绿色低碳转型等领域，为长江经济带高质量发展注入源源不断的金融活水。

明珠焕新：太湖治理开启绿色发展新篇

围绕太湖等湖泊整治清障和生态修复、水质安全保障、重点河段综合治理等，国开行积极探索创新市场化融资模式，精准支持重点项目，担当守护长江生态的“金融卫士”。

烟波浩渺，白鹭掠过澄澈水面，全球极危物种黄胸鵐、青头潜鸭现身，惊鸿一瞥的翩翩倩影被相机捕捉定格。太湖，被誉为长江三角洲的“明珠”，具有得天独厚的生态条件和人文优势。国开行江苏分行充分发挥“融智+融资”优势，引导社会资金聚焦湖岸同治、流域共治，精准支持蠡湖水环境深度治理、伯渎港等太湖流域水系畅通及绿化提升、道路海绵化改造等生态基础设施提升工程，助力绘就一幅山水城交相辉映、人与自然和谐共生的生态图景。2024年，太湖水质达到Ⅲ类，“水韵江苏”的自然生态之美在太湖充分彰显。

在此基础上，国开行江苏分行积极支持太湖湾科创带建设，服务当地立足自然禀赋和区位条件，充分发挥“山水+产业”特色，将生态优势转化为发展优势，以产业发展反哺生态环保投入，实现生态与发展的良性互动。物联网、生物医药、信息软件等绿色产业集群在太湖湾科创带加速形成，吸引更多高端人才和要素集聚。“金融助力生态基底重塑，为太湖流域新质生产力发展带来了勃勃生机。”国开行江苏分行客户经理刘奕成表示。

清流润城：南昌治污探索民生改善新路

聚焦城市生活污水处理及工业污染、农业面源污染治理，国开行在湖北、湖南、江西、浙江等地积极探索推动“厂网一体”污水管网项目建设，助力改善城乡环境。

在南昌市水环境治理攻坚行动指挥部施工图上，青山湖、朝阳等6个污水厂分布各区，总长超400公里的雨污管网贯通全城，城市污水处理思路清晰可见。近年来，国开行江西分行支持当地持续深入推进“厂网一体”，通过一体化推进污水处理厂和排水管网的建设与运营，构建起高效的城市排水和污水处理基础设施体系，助力浊流变清流。今年1—4月，国开行江西分行向南昌市6个治理片区污水厂提标改造及主干污水管网建设项目发放贷款2.2亿元，为全市雨污分流工程顺利实施提供了资金保障。

目前，主干污水管网已基本贯通，预计到年底，南昌市污水处理率将突破95%。昔日“污水暗渠”的旧城痛点，将蜕变为“清水绕郭”的生态名片。江西分行客户经理周暄晋表示，将继续扎根江西“红色”土壤，全力服务“绿色”发展，助力打好蓝天、碧水、净土保卫战。

绿道畅通：隆叙铁路赋能区域协调发展

围绕过江通道、沿江高铁、沿江机场群、航道提质改造等，国开行积极服务绿色交通基础设施建设，提升新建车站、机场、码头、高速公路设施绿色化智能化水平，推进既有交通基础设施节能降碳改造提升，更好服务沿江地区绿色低碳发展。

在川南乌蒙山腹地，隆黄铁路隆昌至叙永段扩能改造工程现场，机器轰鸣作响，电气化接触网凌空架设，这条西部陆海新通道的关键工程已进入建设冲刺期，预计今年11月底通车。国开行四川分行积极为桥梁路基建设、轨道铺设等工程提供前期贷款，并牵头组建中长期贷款银团提供资金支持，为西南山区畅通南下出海货运大动脉夯实资金基础。作为四川省“四向八廊五枢纽”现代综合立体交通运输体系南向通道的重要组成部分，改造后的隆黄铁路隆昌至叙永段铁路将实现时速120公里、年货运量780万吨的运能跨越。在项目建设过程中，通过预留动物迁徙通道、边坡治理与碳汇林种植等举措，将“蜀道天险”建成绿色生态示范走廊。“我们将继续深入服务长江经济带综合立体交通走廊建设，以基础设施绿色升级赋能区域协调发展，推进西部陆海新通道建设，更好支撑高水平对外开放。”国开行四川分行客户经理刘宇竹介绍。

能源向绿：华能太仓树起低碳转型标杆

围绕服务构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系，国开行积极支持传统能源转型升级和新型能源培育壮大，助力风电、光伏、水电、核电等清洁能源项目建设，推动能源供给结构优化，为长江经济带高质量发展启动绿色引擎。

长江入海口，华能太仓2×100万千瓦机组扩建项目正加快推进。国开行苏州分行、江苏分行加强协同配合，今年1—4月共发放3.3亿元贷款，为两台100万千瓦超超临界燃煤发电机组及其配套设施建设提供资金支持。该项目采用世界领先的超超临界二次再热技术，供电煤耗较常规机组降低约10%，预计年供电量可达97.8亿千瓦时，年碳减排量约69万吨。

两台机组将于2025年下半年并网投运，进一步为长三角制造业绿色转型提供坚实能源保障。“这是金融助力传统能源与创新技术深度融合的又一实践”，国开行苏州分行客户经理冯瑞表示，“将持续支持苏州重点电源点建设，为当地能源安全和能源结构转型升级提供金融服务。”

从太湖清波到洪都净水，从蜀道动脉到太仓码头……区域经济的底色更绿、高质量发展的成色更足。下一步，国开行将继续强化职能定位，聚焦主责主业，围绕生态治理、绿色产业、基础设施、民生改善等重点领域，用好中长期贷款、绿色债券等金融产品，不断提升金融服务质效，做好绿色金融大文章，为奋力谱写长江经济带高质量发展新篇章贡献金融力量。

(责编：董童、李源)

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