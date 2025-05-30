原标题：助力赴港融资 农银国际支持多家科技型企业“走出去”

近日，多项政策出台支持境内企业赴港上市，不少内地科技型企业借助香港国际金融中心优势，拓宽融资渠道，提升企业形象。

作为农业银行在港打造的专业投行平台，农银国际充分发挥连接资本市场桥梁作用和跨境投行专业优势，把握香港IPO扩容机遇，积极助力科技型企业“走出去”，打造国际化资本运作平台。2024年以来，农银国际聚焦人工智能、生物医药、互联网科技等前沿领域，已助力48家企业实现上市融资，其中科技型企业占比近七成。

把握政策机遇 助力特专科技领跑

香港联交所于2023年宣布设立全新的特专科技行业上市规则，根据《主板上市规则》新增第18C章节（以下简称“18C”），降低特专科技行业公司的上市门槛，为具有创新基因的科技企业开辟专属融资通道。今年5月，香港证监会和香港联交所联合推出“科企专线”，进一步便利18C发行人申请上市。截至目前，已有3家特专科技公司成功在香港联交所上市，其中2家企业由农银国际参与保荐承销，即“特专科技第一股”晶泰科技以及“中国协作机器人第一股”越疆科技。

越疆科技是港股第三家特专科技上市公司，主要从事协作式机器人开发、制造及商业化。农银集团为越疆科技提供了一体化全生命周期服务，既有农银国际管理的基金投资、投行保荐上市服务，也有农行深圳分行贷款、员工股权激励等综合服务，该公司从首次递表到成功上市用时不到6个月，创下港交所“18C”规则生效以来最快上市纪录。

深耕生物医药行业 破解创新药企融资难题

近年来，香港联交所生物医药板块发展迅速，目前已有超过70家生物医药企业在港上市，香港已成为亚洲第一、全球第二的生物科技融资中心。2025年以来，在内地企业赴港上市的5家生物科技公司中，农银国际参与承销3家，包括将脑科学与AI技术深度融合的脑动极光、全球抗体偶联药物领域领跑者映恩科技以及专注于慢性病创新疗法的派格生物。

其中，派格生物于5月27日成功上市，农银国际担任整体协调人，牵头协助公司推进上市项目时间表，积极开展市场推介，锁定了多家优质投资者作为锚定投资者。

赋能数字经济发展 助力新兴企业成长

互联网科技已成长为最具市场影响力的港股板块之一，涵盖云计算、人工智能、大数据、电子商务及数字化服务等领域的众多头部创新企业，板块市值占比近三成。农银国际共计参与保荐承销17家科技、媒体和通讯（TMT）企业。

如祺出行是中国领先的出行服务平台，该公司由广汽集团和腾讯联合发起创立，农银国际作为保荐人完成上市发行。在上市项目启动前，农银国际协助公司引入国轩高科作为B轮融资最大投资者；在上市项目执行过程中，前瞻性解析项目卡点问题，协助公司与监管审查机构及时充分沟通，助力该公司顺利通过香港联交所聆讯。

农银国际将立足自身功能定位，聚焦战略性新兴产业，持续深化“政策洞察、资源整合、价值创造”三大核心能力，助力香港建设全球科创融资高地，为新质生产力发展注入金融动能。

(责编：董童、李源)

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