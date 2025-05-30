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提升服务可及性 保险业呵护失能者生活

人民网记者 黄盛
2025年05月30日10:00 | 来源：人民网
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家住南京的孙先生，肢体残疾并患有多种慢病，多年来一直以打零工为生。夫妻俩没有子女，且妻子患有失智症。孙先生不仅要外出打工，还要照顾卧床的妻子。

在了解到孙先生的实际情况后，中国人民财产保险股份有限公司（以下简称“人保财险”）江苏南京长护险中心（以下简称“长护险中心”）的张经理意识到，保险服务，仅仅从生活上照顾老两口并不能解决问题，帮助孙先生的妻子按政策办理退休享受退休待遇，才是长久之计。

长护险中心的青年员工们针对老两口长期灵活就业的实际，查阅大量政策文件，多次跑到档案馆、民政局，查阅资料、问询政策。在与相关部门多次沟通后，接到可以办理退休的回复。

3个月后，张经理的手机铃声响起。他打开免提，电话那头，是孙先生激动的声音——“办下来了！办下来了！我老伴儿的退休手续终于办下来了！”电话这头，长护险中心的青年员工们相视一笑，似乎看到孙先生晚年生活的幸福烛光更加闪耀。

2023年10月召开的中央金融工作会议提出，要“深刻把握金融工作的政治性、人民性”，这为做好新时代的金融工作，坚定走好中国特色金融发展之路提供了根本遵循。记者了解到，呵护失能者生活，是人保财险广大青年员工践行金融工作政治性、人民性，服务保障人民对美好生活的向往的出发点和落脚点。长护险中心这支平均年龄33岁的青年团队，在长期护理保险领域深耕细作，为生活失能者构筑起一道道生存尊严的保护屏障，努力以保险供给惠民生、暖民心。

长护险中心两位90后青年小李和小吴至今记得一对双胞胎姐妹期待的眼神。

长护险中心在一次与残联共同开展的家庭回访中，发现了一对“发育迟缓”的双胞胎姐妹。年幼的姐妹生活几乎不能自理，其父母在生活和精神上都承担着巨大压力。得知这一情况，两人主动请缨，为两姐妹办理长护险。

起初，小李和小吴的拜访总是无功而返。他们不厌其烦，从保险服务能怎样协助治疗、重返校园社会等方面，多次耐心沟通，终于打开了两姐妹父母心中的那道心理防线。

从最初上门时两姐妹害怕、抗拒，到后来真正走进她们的生活，和她们一起看动画片、讲故事、玩游戏，小李和小吴逐渐取得了姐妹俩的接纳。不久后，长护险中心为她们定制了一套康复课程，帮助她们逐步迈向健康的生活。

当问到是什么支持他们如此坚定地照顾两姐妹时，她俩说：“两个小姑娘期待的眼神，就是我们坚定向前的动力。”

国家金融监督管理总局印发的《关于推进普惠保险高质量发展的指导意见》明确，坚持广泛覆盖，提升保险服务的可及性。深入基层，贴近市场，不断拓宽保险服务区域、领域和群体，稳步提升保险深度和保险密度。推进保险产品标准化、通俗化、简单化，提升服务便利性，确保人民群众“买得到”保险。

在此背景下，民生的需要也是保险服务的“答卷”。每逢夏天，长护险中心初评员小王时常顶着炎炎烈日在辖区逐户家访，宣传长护险新政。一次他走到街角，发现一个挂着“光荣之家”铭牌的大门虚掩着，远远地看见章爷爷独自坐在墙角的藤椅上。

小王走上前去和老人闲聊一番，得知藤椅上的章爷爷是一位抗美援朝老兵，后来退伍到地方工作退休，已经90多岁了，失去了行走能力。如今老伴生病住院，唯一的儿子不在身边，生活的平衡已被打破。

如何让章爷爷过上有尊严的生活，成为小王和他的伙伴的重要“课题”。他们第一时间进行入户评审，向有关部门递交失能评估材料，耐心细致宣讲长护险政策。“医保局出台了长护险，您就每个月可以享受30小时的居家照护了！”

在长护险中心几位青年的齐心协力下，章爷爷很快有了专人照顾，虽然每天只有短短一小时的帮助，却在一定程度上解决了家庭的问题。

据悉，人保财险南京长护险中心青年团队近年来已累计服务失能家庭12000余户，以实际行动践行“人民保险服务人民”的初心使命，推动长期护理保险呵护失能者的日常生活。

(责编：乔业琼、高雷)
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