5月29日，WPS 365 AI办公中国行走进西安。金山办公现场发布WPS AI企业级私有化解决方案，将已在公网上验证成熟的AI能力系统性向企业用户开放，满足企业级用户本地化部署AI办公应用的需要。

“WPS AI私有化方案通过简化部署流程和强大的AI能力，降低了企业AI的部署门槛，在保障企业数据安全的前提下，能够加速企业数据的知识化进程，提升企业办公系统、业务系统的智能化水平。”金山办公相关负责人表示。

据介绍，WPS AI是金山办公旗下基于大语言模型的人工智能办公应用，提供快速起草文档、处理复杂函数公式、辅助阅读长文本、文档智能问答等AI功能。截至目前，WPS AI的主体能力完全支持私有化，涵盖AI写作助手、AI阅读助手、AI数据助手等一系列产品。同时，WPS AI主体应用支持8种国产操作系统、国产芯片、国产数据库的组合。此外，金山办公不仅完成了旗下自研政务大模型对国产GPU的适配，还在部署方式上采取更加灵活的方式，在支持一站式的全套私有化的同时，也支撑AI能力组件式的集成应用。

金山办公解决方案中心总经理于叶舟表示，企业落地AI需要解决数据的收集和交互问题，WPS AI的文档洞察引擎具备行业领先的多模态内容解析能力，能够解析企业内部的PDF、DOC、XLX、PPT等格式文档，包括文档中的图片表格等对象信息，让大模型可以与企业高价值信息全面交互。针对数据安全问题，WPS AI设计了一套文档权限控制体系，企业用户只能用AI检索到权限范围内的信息，且问答信息可以溯源，保证准确可用。

在应用效果上，金山办公自研了超20个功能模型，补齐通用大模型的能力缺陷，推动各项AI功能从好看转向好用，真正为企业降本增效注入生产力。“从工具大一统，到AI辅助办公，再到文档中台贯通SAP、MES、PLM，三层加持可以让10万员工每年多出900 万人时的产能。”于叶舟举例。

(责编：董童、李源)

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