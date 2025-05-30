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隆基绿能：坚持稳健可靠、科技引领 将“可靠性”置于首位

2025年05月30日10:28 | 来源：人民网
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5月29日，隆基绿能发布专为老旧厂房、轻量化彩钢瓦、网架结构等低载荷屋顶研发的Hi-MO X10轻质双防组件，组件重量仅7.2KG/㎡。

隆基绿能分布式事业群总裁蒋东宇表示，隆基始终坚持稳健可靠、科技引领的发展理念，将“可靠性”置于首位。在技术层面，隆基已构建以BC二代技术为核心的产品体系，打造了包括“三防组件”在内的多种场景化、差异化分布式组件解决方案，精准解决用户痛点。

Hi-MO X10在实现轻量化的同时，兼顾安全可靠与高效发电，其核心采用HPBC 2.0技术，最高转换效率24.8%，最高功率560W。隆基绿能分布式业务中国区总裁牛燕燕在发布会上介绍，Hi-MO X10在轻量化、安装便捷性和可靠性方面均处于领先水平。

隆基发布会上，Hi-MO X10轻质双防组件样板项目落户重庆万虎文创产业园。该产业园由拥有20多年历史的摩托车厂改造而成，现已成为热门文创打卡地。为提升绿色属性并降低用电成本，园区计划在屋顶安装光伏电站，但因荷载限制无法承受常规组件，最终选择了Hi-MO X10轻质组件。相比“常规组件+加固”或普通轻质组件方案，该项目的30年累计收入和回本周期更具优势。同时，安装期间园区正常营业，保障了经营收入，提升了改造效率。

“未来，隆基还将推出更多场景化产品，满足多元化需求。通过场景化产品开发，隆基持续为更多业主提供差异化服务，有力助推中国‘双碳’事业发展。”蒋东宇说。

(责编：曹淼、李源)
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