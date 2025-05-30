原标题：让AI可以支付 中国银联上线智能支付服务

近日，中国银联基于MCP协议上线了智能支付服务。通过该服务，能够支持用户在与AI大模型对话中完成支付，实现银联支付与AI的“双向奔赴”。银联智能支付服务旨在扩宽AI的服务边界，让AI实现从提供信息到支付购买的商业闭环。

MCP全称模型上下文协议，是为AI可以高效率获得所需要上下文信息而设计的通用接口，AI可通过这个接口便捷调用各种外部能力。当前市面上主流的AI大模型，已经具备“能说会做”的能力，但仍然缺乏支付的执行能力，难以形成完整服务闭环。银联智能支付服务精准补足这一关键环节，通过MCP提供的接口，将银联的支付能力赋能给AI，让用户在对话过程中就可以直接授权AI进行支付。

银联智能支付服务深度赋能多元场景，涵盖行程规划、知识付费、水电燃气费缴纳、线上购物等领域。以行程规划为例，通过银联智能支付服务，用户只需向AI提出行程需求（如出发地、目的地、出行时间、预算偏好等），AI即可自动分析需求，并推荐最佳出行和酒店方案。待用户确认方案并授权后，AI可以通过银联智能支付服务生成订单，并完成酒店预订、车票购买等支付操作，同时将订单信息同步给用户。整个流程无需用户退出AI对话界面进行反复查询和操作，真正实现AI对话与银联支付的无缝衔接。

此次发布的银联智能支付服务包括签约、下单、支付、退货、查询交易等功能，覆盖移动APP、PC端等不同场景。在AI技术不断发展的今天，银联还将结合市场诉求，为智能体提供更多支付服务。

未来，中国银联将秉持“合作共赢，生态共建”的理念，携手银行、收单机构、AI服务商等众多生态伙伴，共同构建AI经济时代智能支付基础设施，为用户带来更加智能、安全、便捷的支付体验，书写金融五篇大文章“科技金融”的新篇章。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经