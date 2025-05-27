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当“国补”遇上618 “购物节”成释放消费潜力突破口

刘 萌
2025年05月27日08:57 | 来源：证券日报
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原标题：当“国补”遇上618 “购物节”成释放消费潜力突破口

作为电商行业最具影响力的年中大促，618购物节（以下简称“618”）已成为各大电商平台和品牌商家竞相角逐的关键战场。从5月中旬开始，主流电商平台就已经陆续启动今年的618相关预热活动。

从各个平台官宣的信息来看，今年的618大促展现了诸多新特点：一是多个平台取消满减、叠券、“盖楼”等复杂的优惠方式，采取“立减”的形式促进成交；二是叠加国补后，大促更显火热。

比如，“苹果16Pro首次参加国补”日前就登上微博热搜，多个电商平台宣布该款手机的128GB版本到手价低至5499元，引发全网热议。

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇在接受《证券日报》记者采访时表示，今年各平台摒弃了以往复杂繁琐的叠加、满减、门槛式红包等玩法，不仅提升了用户的消费体验，也顺应了当下愈发理性的消费心态——消费者越来越关注商品的品质、性价比以及售后服务，不再容易被“复杂折扣”的促销手段吸引。此外，随着直播带货、短视频“种草”等内容化手段的流行，平台更加注重达人和品牌自播、本地零售等多场景同步助推消费，线上线下融合趋势明显。

苏商银行特约研究员付一夫在接受《证券日报》记者采访时表示，今年各平台618促销从5月中旬陆续开启预热，贯穿一个多月，或是出于多方面的考量。一方面，人们消费趋于理性，促销周期长，更有助于刺激多场景、多轮次的消费，提升复购率；另一方面，通过延长促销时间可以缓解平台和商家压力，使之更加灵活地进行备货和物流派送，继而优化消费者购物体验。

如何利用各类购物节激发市场活力，释放消费潜力？付一夫认为，从商家角度看，要充分利用618购物节，进一步优化营销策略，例如除了传统的折扣、满减外，还可以推出如消费返现、赠品、限量版商品、会员专属福利等多种优惠形式。同时，应创新消费场景，根据不同的购物节主题或热点话题，创建特色消费场景，如“国潮风”购物节、“环保主题”购物节等，并更好地应用虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术，为消费者提供更好的购物体验。此外，还可以提升各方面服务质量，如物流、售后等，让消费者能够更加安心、放心地进行消费。

洪勇表示，要通过多渠道协作，将线上线下、本地生活、社区团购等多样化场景有机结合，针对不同用户群体提供定制化的商品和服务，满足多层次消费需求。与此同时，顺应理性、品质、绿色消费趋势，鼓励品牌升级与产品创新，为消费者提供更高质量、更健康、更环保的选择。

在洪勇看来，还要配合高效的金融、物流和售后服务保障，才能提升整体消费体验，进而塑造平台和品牌的口碑与长期竞争力。这样，才能使购物节真正成为释放消费潜力、助推经济内循环的重要引擎。

(责编：杨曦、陈键)
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