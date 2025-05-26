人民网北京5月26日电 （记者乔雪峰）流光溢彩的蜀锦、凝聚匠心的吊脚楼、穿越千年的非遗美食。如今，非物质文化遗产正从博物馆走向生活，依托科技力量绽放新光彩。

“非遗不止在典籍里、在博物馆里，更在我们的衣食住行中。”海尔智家中国区营销总经理孙谦在日前举办的一场非遗守护活动上表示，本次卡萨帝联动了巴蜀地区代表性的非遗技艺、匠人和艺术家，共同打造一场融合科技、文化、艺术于一体的沉浸式体验之旅，推动非遗的活态传承。

成都古蜀蜀锦研究院院长胡光俊将“五星出东方”纹样的蜀锦带到活动现场，讲述成千上万根丝线经由70道工序化为“寸金寸锦”的匠心故事。“如果不洗不清洁的话，色彩就会被遮蔽。如果水洗，又会造成不可逆的损伤。几千年来，这个难题一直困扰着我们。”胡光俊坦言。

胡光俊展示“五星出东方”纹样蜀锦。受访方供图

活动现场，卡萨帝洗衣机运用AI科技，现场洗护非遗蜀锦。在视觉还原方面，电视搭载了AI超景深画质引擎，可以模拟人眼感知，智能识别蜀锦画面场景和主体，重构三维立体空间。

非物质文化遗产传承人陈波在活动现场复刻非遗美食，舌尖上的非遗也依托科技力量走进千家万户的厨房。陈波说：“食物与养生息息相关，古人使用腌制等方法保存食物，现在MSA®氮氧智控保鲜科技可以延长食材保鲜期，可以随时尝到二十四节气之味。”此外，卡萨帝运用AI科技联动智家大脑，构建烹饪数据大模型，搭载非遗美食菜谱。

川剧花旦演员王梦男在活动中表演川剧经典《别洞观景》，体现出传统文化的独特魅力。王梦男说：“作为戏曲演员，表演时经常使用假声，护嗓对戏曲演员来说非常重要。”现代科技净水通过的PCC 矿化科技等技术手段，实现定制健康水，为非遗传承人们提供健康守护。

吊脚楼不仅是一座建筑，还是一部活态的土家族民俗文化史。吊脚楼国家级传承人刘成柏现场展示吊脚楼模型，土家吊脚楼属全木质结构，全凭立柱和横梁榫卯穿插斗拱成型，通过架空底层实现通风、防潮、散热。卡萨帝空调通过AI科技实现“原生态空气定制”，将非遗的可持续理念转化为现代人居的舒适体验。

“举办非遗守护之旅旨在弘扬优秀中华传统文化，守护传世之美，同时也是共同扩大内需、促进消费的重要举措。”海尔智家中国区卡萨帝总经理夏涛说。

(责编：王连香、高雷)

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