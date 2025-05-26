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国际大坝委员会第28届大会暨93届年会圆满落幕

2025年05月26日18:45 | 来源：人民网
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人民网北京5月26日电 （欧阳易佳）5月23日下午，由水利部、四川省政府和国际大坝委员会联合主办的国际大坝委员会第28届大会暨93届年会在成都闭幕。水利部总工程师仲志余表示，这是一次深化合作、共担使命的重要契机。大会发布的《世界成都宣言》，揭示了国际坝工领域面临气候变化引发的一系列全球性的挑战，呼吁建设更加安全、更加生态、更加智能的大坝，更好满足气候变化加剧的供水需求，应对极端水旱灾害事件，调节间歇性可再生能源，更好保障全球水安全。这是一个面向未来、携手同行的新起点。中国愿同世界各国水利部门和国际组织一道，以本次大会为新的起点，在全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议的引领下，深化交流、加强合作，共同推动坝工领域改革与发展。

此次行业盛会历时8天，共有来自80余个国家和地区，10余个国际组织和社会机构，2000余名代表参会，共举行了6场全体会议、38场议题分会、18场中国专场研讨会、36场专委会会议和为期5天的技术成果交流宣传，为世界坝工技术的发展凝聚了创新智慧。

闭幕式上，颁发了国际大坝委员会创新奖和终身成就奖。其中，中国专家团队成果“微膨胀低热水泥高抗裂混凝土研制及其在特高拱坝中的应用”获国际大坝委员会创新奖金奖，中国科学院院士张楚汉成为本届国际大坝委员会终身成就奖获得者之一。

参会的水利部专家称，从良渚到白鹤滩，从古代治水智慧到现代坝工科技，中国坝工事业正以安全、生态、智能之力助力全球可持续发展。本届大会的成果成为推动联合国2030年可持续发展议程涉水目标实现的重要力量，也是推动构建人类命运共同体水治理篇章的重要里程碑。

(责编：王连香、高雷)
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