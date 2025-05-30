原标题：大河奔涌绿意满中原——华能河南分公司加快推进高质量发展

“豫地雄天下，黄河万古流”。河南，这片被称作 “天地之中”的土地，既沉淀着“问鼎中原”的历史豪情，又奔涌着“中部崛起”的时代脉动。

锚定“双碳”目标，中国华能积极融入国家黄河流域生态保护和高质量发展、中部地区崛起等重大战略，所属华能河南分公司紧紧围绕集团公司“三六六”发展战略，准确把握河南能源电力发展特点，在发展新质生产力、提升价值创造能力、加强能源安全保障、深化改革增活力上奋勇争先。目前华能河南分公司总装机规模超901万千瓦，累计发电量超3600亿千瓦时，供热面积3700多万平方米，扛稳能源保供央企担当，为实现河南“四高四争先”发展战略持续贡献华能力量。

风光无限 绿色动能澎湃中原

在豫北濮阳的辽阔平原上，百米风机与云比肩，叶片随风转动，尽显“风生电来”。由华能河南分公司建设的50万千瓦濮阳风电场是中国内陆最大的平原风电项目，为这片中原沃土装上强劲的“绿色引擎”。

在安阳城北，古老洹河穿殷墟而过，华能龙安10万千瓦“光伏+生态建设”综合能源创新示范项目向阳而生，昔日的荒山土坡上变成了一座“绿色电站”，实现了生态保护与新能源开发的有机结合。

在郑州，华能首个中深层地热项目正采用“板换热泵梯级利用+智慧管控”技术，以“零燃烧、零碳排、零污染”的方式，从2500—2600米的中深层地下热储层萃取暖流。项目通过自主创新技术实现了“取热不取水”，预计全面投产后总供热面积可达百万平方米，每年冬天将为郑州市黄河流域约7000户家庭送上“暖流”。“供暖无烟尘、用热更低碳”的民生愿景正在河南黄河之滨变成生动的现实图景。

近年来，华能河南分公司依托丰富的风光资源，以“河南沿黄地区绿色能源生态廊道”建设为契机，以市场、政策和能源需求为导向，加速推进战新产业发展，积极探索综合能源运营管理新业态，推动由单一能源电力企业向综合能源管理企业转变，向“电热冷汽水”多元能源供应转型。目前，华能河南分公司新能源装机容量超247万千瓦，项目遍布全省18个地市，自首台风机2016年并网发电至今，公司新能源累计发电量超188亿千瓦时，相当于节约标煤约550万吨，减少二氧化碳排放约1463万吨，绿色电力持续为中部地区崛起注入澎湃动能。

科技引领 创新驱动产业升级

晨曦微露，洛阳城南，密封的城市污泥转运罐车准时开过街道。经过干燥、研磨、燃烧等一系列工序，黑色的污泥在华能洛阳热电厂以“零异味”的方式完成了绿色电能的蜕变。

作为中国华能集团拥有完全自主知识产权的城市废弃物前置干燥碳化技术的典范之作，华能洛阳热电厂污泥掺烧系统在运行过程中不产生废液废气排放，无需投加化学药剂，更不消耗额外水资源，可直接处置各种不同含水率的市政污泥，项目自2021年投运至今已累计掺烧污泥超26万吨，开创了黄河流域污泥无害化处理的先河，成为了河南省固废资源化利用的标杆工程。

近年来，华能河南分公司以“三改联动”为抓手，聚焦由生产型管理向经营型管理转变，以“智能+”赋能生产，大力推进生产管理模式转型升级，精心打造“远程集控、六机一控、燃机一键启停、运维合一”的“智控电厂”。

作为华中区域最大的燃煤火电厂，华能沁北电厂投资超2.39亿元完成了两台百万千瓦机组通流改造，使百万千瓦机组能耗降低15克/千瓦时。

与此同时，华能河南分公司进一步加强新形势下以新能源为主体的新型电力系统运行管理模式探索，按照“多能互补、统一调控、一体运营、少人值班、无人值守”的管理模式，将风、光、火、储等多类型能源融合，统一化运营管理，形成了多能一体化、现场无人化、业务集中化的生产管理格局，实现了多种能源协同最优、综合效益最大。

文化赋能 风车“邂逅”千年文化

文化如水，浸润无声；文明如潮，弦歌浩荡。走进岳飞故里大美汤阴，120米高的巨型风机矗立在广袤碧野上，当工业风机邂逅千年文化，清洁能源的强劲脉动与地方优秀文化融合共振，奏响了一曲独特的时代乐章。

为实现新能源发展与地方优秀文化相融合，华能河南分公司在汤阴风电场的后工业化设计中，以风机塔筒为画布，将甲骨文与《诗经》名句镌刻其上，让青铜纹路与文字演变脉络沿塔筒延展。特色的设计与汤阴“千年古县”“三圣之乡”的历史文化交相辉映，将风电场打造成独具中原文化特色的风车公园，形成了全国首创巨型甲骨文彩色风车群。

立起来的是风机，是风景，更是文化。华能河南分公司坚持以文化赋能企业发展，将绿色风电与当地自然生态环境、人文历史深度融合，持续探索可借鉴可复制可推广的清洁能源多元发展之路。华能汤阴与濮阳风电场双双荣获国家优质工程奖，成为河南区域仅有的获此殊荣的风电场。

在河南，聆听中华民族在历史长河中砥砺向前的铿锵足音。潮涌千帆竞，风劲再扬楫。中国华能将坚定信心、牢记嘱托，勇担经济、生态、民生协同发展的重任，在豫因地制宜发展新质生产力，筑牢生态安全屏障，努力在中国式现代化河南实践的壮阔画卷中，书写锐意进取的高质量发展华能新篇章。（刘少强）

(责编：董童、李源)

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