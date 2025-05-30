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珠宝品牌DR全球总部落地深圳

2025年05月30日13:03 | 来源：中国网
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原标题：从珠宝到建筑，DR一生一人理念再掀建筑革命

近日，珠宝品牌DR正式官宣其全球总部落地深圳后海。

奠基仪式当天，迪阿集团董事长张国涛致辞。他表示，DR要把“用一生爱一人”的信仰，从珠宝延伸至建筑，从个体承诺升华为时代信仰。随后，张国涛与DR钻戒总裁卢依雯、三家合作建筑事务所的代表，一同以金铲破土。

三家事务所代表相继发表演讲，他们分别是David Chipperfield Architects（戴卫奇普菲尔德建筑事务所）合伙人陈立缤，Terry Farrell and Partners（法雷尔建筑事务所）董事Gavin Erasmus，以及荷兰著名建筑事务所MVRDV创始合伙人Jacob Van Rijs。

据相关人员透露，DR总部的设计目标，是全方位为用户打造一个如同爱情乐园般的朝圣之地。DR在全球真爱体验店里，以浪漫求婚厅、真爱协议墙和真爱官宣屏，助力用户表达爱，总部同样延续此理念，将浪漫推向新高：以开放式的真爱殿堂静候每一场爱的缔结，以城市投影大屏让真爱故事在夜幕下熠熠生辉，以云端誓言台于最高处见证爱的承诺......此外，DR也计划设立真爱研究院，解决爱情困境，帮助大家在爱的旅程中不断成长。

(责编：董童、李源)
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