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共筑校园金融安全防线 “百校防非计划” 活动开启

2025年05月30日13:07 | 来源：人民网
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为提升大学生金融素养、提高大学生拒非防非意识，在防范和打击非法金融活动部际联席会议办公室指导下，由中国金融传媒主办、人民网支持的“百校防非计划”近日正式开启，活动陆续走进中国人民大学、中央财经大学、中国政法大学、中国传媒大学、北京化工大学、北京城市学院、北京财贸职业学院等多所高校，通过“线上+线下”立体化宣传，提升大学生“识非、防非、拒非”能力。

作为第五届防范非法金融活动短视频征集大赛和知识答题团队竞赛的配套活动，“百校防非计划”以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题，通过专题讲座、答题互动、AI技术赋能等创新形式，吸引近万名师生关注和参与。

“防非知识答题”互动活动展台人气火爆，学生自发排起长队。

“防非知识答题”互动活动展台人气火爆，学生自发排起长队。

专题讲座“干货”满满，活动吸引多名师生参加。

专题讲座“干货”满满，活动吸引多名师生参加。

中国政法大学互动展台活动现场，学生们主动对 “天上不会掉馅饼 高利保本是陷阱”口号进行宣传。

中国政法大学互动展台活动现场，学生们主动对 “天上不会掉馅饼 高利保本是陷阱”口号进行宣传。

中国传媒大学专题讲座现场，学生积极提问和互动。

中国传媒大学专题讲座现场，学生积极提问和互动。

此次宣传活动赢得了学校老师及学生们的广泛赞誉。接下来，该计划将持续走进更多高校，进一步织密校园金融安全防护网，持续推动防范非法金融活动宣教的常态化、精准化，构建校园金融安全防线。

(责编：曹淼、李源)
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