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华住“绿色住”累计减少碳排放676吨

2025年06月03日12:12 | 来源：北京青年报客户端
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原标题：华住“绿色住”累计减少碳排放676吨

5月30日，华住酒店集团发布2024年度ESG报告，围绕企业治理、品质服务、员工美好、行业发展、绿色环保、回馈社会六大维度，展示了华住过去一年在ESG各方面的工作成果。报告期内，华住中国通过“绿色住”累计避免碳排放676吨。

随着旅游消费呈现品质化、多样化、个性化趋势，游客对于旅游产品和服务的品质、特色以及创新性要求越来越高，面对旅游市场的新趋势，华住旗下各品牌积极结合自身特点，持续推动服务体验升级优化。比如，全季酒店推出5.0版本，通过自在松弛的人文意趣设计等多个角度，为住客提供惬意舒适的入住体验；海友酒店推出海友7.0全自助酒店新版本，围绕“便宜”“可靠”“绿色”的产品理念，进一步推广可持续出行方式。

为了给住客带来更便捷、愉悦的住宿体验，华住还将数字化技术深度嵌入住客预订、住中、福利、退房后共4个阶段、19个服务触点，在入住过程中，住客可享受多种便捷智能化酒店设备带来的高效体验；在离店后，仍享有智能化行李寄存等服务。华住还发布了新前台模式——最快10秒入住，通过重构服务流程与智能设备组合，让传统酒店前台“隐形化”，将人工服务投入到住客更需要的环节之中。

此外，在绿色建筑上，截至报告期末，汉庭3.5版本、全季5.0版本、你好2.0版本等华住拳头产品均已引入“模块化营建方案”。在绿色服务上，华住通过提供丰富的低碳住宿选择和服务模式，倡导住客践行可持续生活方式。报告期内，华住中国持续推广特色环保项目“绿色住”，约有87.2万笔订单参与活动，避免洗涤毛巾788.5万条，节水2.4万吨，节电680兆瓦时，累计避免碳排放676吨。（记者 赵婷婷）

(责编：董童、李源)
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