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华为靳玉志：今年下半年ADS 4将向用户推送

2025年06月01日15:06 | 来源：人民网
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人民网北京6月1日电 （记者孙阳）日前，华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志在2025(第三届)未来汽车先行者大会上表示，华为乾崑智驾系统ADS 4将于今年下半年向用户推送。

今年上海车展前夕，华为乾崑发布了乾崑智驾ADS 4、鸿蒙座舱HarmonySpace 5等解决方案。

靳玉志在此次会上介绍，乾崑智驾ADS 4在四个方面进行了升级：技术架构升级到全新WEWA架构，与HUAWEI XMC数字底盘引擎实现深度协同；主动安全升级到全维防碰撞系统CAS 4.0；推出车位到车位P2P 2.0与泊车代驾VPD 2.0；面向未来，ADS 4可支持高速L3商用。鸿蒙座舱HarmonySpace 5层面，MoLA架构纵向打通了应用、车机和硬件，横向提供出行、音乐、影视、主题空间的场景体验。

“目前，华为乾崑已经与大多数主机厂进行合作，上市车型超过22款，覆盖纯电、增程、混动以及燃油车多种动力形式。”谈及企业的市场定位，靳玉志表示，华为乾崑定位为汽车智能化的“电子螺丝钉”，专注于智能化部件的研发与生产，提升汽车的整体品质和安全性。未来，企业将持续加大研发投入，推动智能汽车技术在更多车型和场景中应用，助力提升用户体验。

(责编：孙红丽、高雷)
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