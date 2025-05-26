原标题：2024年我国氢能生产消费规模全球第一

科技日报讯 （记者刘园园）由国家能源局组织行业相关机构和专家编制的《中国氢能发展报告（2025）》（以下简称《报告》）日前正式发布。《报告》显示，2024年我国氢能全年生产消费规模超3650万吨，位列世界第一位。

“截至2024年底，全球可再生能源制氢项目累计建成产能超25万吨/年，我国占比超50%，已逐步成为全球可再生能源制氢及相关产业发展的引领国家。”国家能源局能源节约和科技装备司副司长徐继林在解读《报告》时说。

《报告》显示，截至2024年底，我国氢气产能超5000万吨/年，同比增长约1.6%。化石能源制氢仍占氢气供应主导地位。煤制氢产能约2800万吨/年，产量约2070万吨，同比增长约6.7%，新增产量主要应用于煤制油气。天然气制氢产能约1080万吨/年，产量约760万吨，同比下降约4.4%。工业副产氢产能约1070万吨/年，产量约770万吨，同比增长约4.0%。电解水制氢产能约50万吨/年，产量约32万吨，同比增长约3.6%。

截至2024年底，全国各地累计规划建设可再生能源电解水制氢项目超600个；已建成产能约12.5万吨/年，主要分布在华北和西北地区，分别约占全国已建成可再生能源电解水制氢产能45%和44%。2024年，各地新建成项目35个，新增产能约4.8万吨/年，同比增长约62%。

氢气的生产和消费主要分布在山东、内蒙古、陕西、宁夏、山西等传统重工业所在地区。合成甲醇、合成氨氢气消费量占细分氢气消费领域前两位，分别约995万吨和950万吨，占比27%和26%。

徐继林表示，国家能源局将加大政策供给，在“十五五”能源相关规划中加强规划引领，推动氢能项目和产业科学布局，推进氢能“制储输用”全链条协调发展。

(责编：杨曦、陈键)

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