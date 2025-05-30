——写在第九个全国科技工作者日

本报记者

推进中国式现代化，科学技术要打头阵，科技创新是必由之路。创新之道，唯在得人。

“我国要实现高水平科技自立自强，归根结底要靠高水平创新人才。”

“科研工作者是推进中国式现代化的骨干，要拿出‘人生能有几回搏’的劲头，放开手脚创新创造，为建设科技强国奉献才智、写下精彩篇章。”

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牢记习近平总书记殷切嘱托，广大科技工作者自觉履行加快实现高水平科技自立自强的使命担当，以“只争朝夕”的干劲、“久久为功”的韧劲，向“新”而行，朝着科技强国的目标奋勇前进。

“企业必须在核心技术上不断实现突破”

科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。

洛阳轴承集团股份有限公司智能生产车间内，20台白色涂装的数控立式机床一字排开。站在13号机床旁，技术工程师杨福云和同事正为一款新型轴承的上线生产开展最后攻关。

去年10月建成的这座智能工厂，有12个加工岛和20台数控车床，生产流程高度自动化。得益于智能升级，机械臂、物流AGV小车等“数字工友”通力合作，一批批高精度轴承产品从这里完成生产装配。

今年5月19日，习近平总书记考察洛阳轴承集团股份有限公司时指出：“现代制造业离不开科技赋能，要大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子。”

总书记的叮嘱让杨福云和同事们深感责任重大，“年轻人就要‘专啃’技术硬骨头。现在我们正在对智能工厂进行全面的工艺优化，进一步提升智能产线的加工效率和产能。”

依靠科技赋能，洛轴集团不断拓展智能化应用新场景，提高全要素生产效率，推动传统产业加快转型升级。

“具有自主知识产权的核心技术，是企业的‘命门’所在。企业必须在核心技术上不断实现突破，掌握更多具有自主知识产权的关键技术，掌控产业发展主导权。”

2018年4月，习近平总书记到烽火科技集团调研。现场聆听重要讲话，中国信科集团烽火通信旗下武汉二进制半导体有限公司董事长杨志勇牢记在心。

殷殷嘱托，化作强大动力。

3年前，攻关全国产高端车规MCU芯片的重任，落在杨志勇和团队肩上。

没有现成路径，只能靠自己去闯出一条路。

从方案选择，到各种工艺参数和架构设计，再到功能验证、反复调试……经历“3年3个版本”修改、迭代，联合创新团队研发进度不断“刷新”。“我们要突破‘卡脖子’问题，争取让新能源汽车早日用上‘中国芯’。”杨志勇说。

今天，在信息产业、重大装备、新材料等领域，处处有企业自立自强的创新创造。

4月，世界最大跨度三塔斜拉桥——巢（湖）马（鞍山）铁路马鞍山长江公铁大桥正式合龙，这是柳州欧维姆机械股份有限公司领衔研发2100兆帕强度拉索技术的首次工程应用；

5月，太钢集团推出两款“手撕钢”新品，填补了行业空白，解决了我国在超导和柔性显示屏材料方面的难题；

在成都，京东方第8.6代AMOLED（有源矩阵有机发光二极体）生产线项目工艺设备5月20日正式启动，较原计划提前4个月，创下全球同世代产线建设效率新纪录；

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大力加强技术攻关，走自主创新的发展路子，加快培育壮大新质生产力，科技工作者们向“新”发力，企业有韧性、有底气、有力量。

“基础研究是科技创新的源头”

只有不断创新，中华民族才能更好走向未来。

2023年5月，习近平总书记来到中国电科产业基础研究院考察调研。这里是我国重要的高端核心电子器件供应基地、半导体新器件新技术创新基地。

“必须瞄准国家战略需求，系统布局关键创新资源，发挥产学研深度融合优势，不断在关键核心技术上取得新突破。”

“总书记的话，鼓舞我们继续坚持自立自强，为加快攻克关键核心技术贡献力量。”院属芯粒集成青年突击队队长陈南庭说。

陈南庭所在的芯粒集成青年突击队，是一支平均年龄32岁的年轻团队，他们将毫米波芯片作为主攻方向，奋力攻克微波异构集成核心技术。

创新研发模式，实现研发周期缩短40%，在毫米波一片式波束赋形芯片领域取得系列突破……“我们用‘小步快跑’的迭代策略，让研发转生产的节奏越来越快。”陈南庭说。

目前，团队研制的高端芯片等产品累计创造数亿元产值，支撑航空、航天等重大领域实现提质增效，为高质量发展注入强劲动能。

星空浩瀚无比，探索永无止境。2022年，中国航天科技集团空间站建造青年团队给习近平总书记写信，汇报推动航天科技发展的情况。

不久后，他们收到回信，总书记勉励大家“勇于创新突破，在逐梦太空的征途上发出青春的夺目光彩，为我国航天科技实现高水平自立自强再立新功”。

纸短情长，冀望无限。

为保障空间站正常运转，团队成员们经常围绕一个指标参数、一条指令安排甚至一句口令通报反复讨论反复迭代。

“每个人都有着时时放心不下的责任感，事事放心不下的执行力。我们愿意用奋斗和热血铸造着中国人的天宫梦。”中国航天科技集团空间站建造青年团队成员商帅说。

“基础研究是科技创新的源头。”

加快一流大学和一流学科建设，持续加强基础研究，南开大学多项成果应用于问天实验舱、泛终端芯片、动力电池等重大急需领域；

坚持瞄准世界科技前沿，中国科学技术大学自旋磁共振实验室实现了多项全球第一，为量子应用提供坚实支撑；

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坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，加快实现高水平科技自立自强。神州大地创新创造活力奔涌，广大科研人员正奋力书写创新答卷。

“鼓励年轻人大胆创新、勇于创新，让青年才俊像泉水一样奔涌而出”

创新是人类进步的源泉，青年是创新的重要生力军。

位于苏州工业园区的苏州华兴源创科技股份有限公司内，研发工程师董亚明和同事们正在开发一款全新的测试板卡，“这款板卡要应用到人工智能芯片测试中去，我们攻克了大电流动态响应、散热、电压精度等技术难关。”

2023年7月，习近平总书记走进这家工业检测设备企业，尖端仪器设备旁一张张年轻面孔让他十分欣慰。

“总书记勉励我们‘国家要实现科技自立自强，你们生逢其时，正是大显身手的时候，一定要把握历史机遇’。”当时的场景，董亚明历历在目。

董亚明所在的“珠峰事业部”，主力都是年轻人。他们瞄准一个个最高水平技术参数，从源头解决关键问题。“我正在编写底层固件的代码并调试参数，只有把它们‘跑通’，才能推动我们的技术水平一步步往上走。”董亚明说。

国家的出路在创新，创新的未来在青年。“鼓励年轻人大胆创新、勇于创新，让青年才俊像泉水一样奔涌而出”。

北斗卫星团队核心人员平均年龄36岁；DeepSeek团队成员超过一半为95后，90后占比超过75%……

他们挑大梁、担重任、唱主角，在科技强国建设的舞台上尽展才华、“破圈出彩”。

云南大理古生村，科技小院负责人、中国农业大学青年教师金可默带领学生们在田间地头忙碌，“水稻已经插秧，鲜食玉米也开始结穗，蔬菜一年四季都要种植，现在是最热闹的时候。”

在大理，18个科技小院常驻教师学生120多名。“小院青年”们在服务乡村振兴中解民生、治学问，“我们牢记总书记‘把课堂学习和乡村实践紧密结合起来’的嘱托，将科技成果转化为田间技术。”金可默说。

在2024年中国国际大学生创新大赛中，上海交通大学海洋学院2022级博士研究生吕晨昕负责的参赛项目“哪吒——全球首个‘海空一体’跨域航行器平台”获得冠军。

“总书记在给参赛学生代表的回信中强调‘在创新实践中增本领、长才干’，坚定了我们创新创业的信心。”比赛过后，吕晨昕和小伙伴们成立“以太极客中心”，在静不稳定飞行器控制算法、小型液体火箭发动机系统等领域取得多项成果。

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“人工智能是年轻的事业，也是年轻人的事业。我们正在全面推进强国建设、民族复兴伟业，正是年轻一代展示才华、大显身手的好时候。”2025年4月29日，在上海市“模速空间”大模型创新生态社区调研时，习近平总书记勉励在场的青年科技创新人才。

现场聆听了总书记的讲话，上海交通大学博士生彭博更加坚定了自己的学术志向，“我将以更昂扬的斗志投身科研事业，自立自强，为推动我国人工智能的发展贡献自己的力量。”

“科学成就离不开精神支撑”

西安交通大学西迁博物馆里，一张红色旧车票，承载着一段激情燃烧的岁月。

这是1956年交大人的西迁专列乘车证，上面印着一句话——向科学进军，建设大西北。

“到大西北去！到祖国最需要的地方去！”

誓言无悔。60多年来，“西迁精神”凝聚了几代西迁科技工作者，他们用青春和汗水把科研成果写在了三秦大地上。

2020年4月22日，习近平总书记走进交大西迁博物馆，亲切会见了14位西迁老教授，并勉励广大师生大力弘扬“西迁精神”，抓住新时代新机遇，到祖国最需要的地方建功立业，在新征程上创造属于我们这代人的历史功绩。

响应号召，一年后，怀揣着对国家科技事业的热忱，从国外学成归来的吴戈义无反顾奔赴大西北，扎根西安交通大学，从事超强韧合金研发。今年年初，吴戈团队在国际顶级期刊《科学》上发表论文，成功设计出兼具超高强度与卓越延伸率的超强韧合金，为我国先进结构材料研发注入新活力。

“科学成就离不开精神支撑。科学家精神是科技工作者在长期科学实践中积累的宝贵精神财富。”从“西迁精神”到“两弹一星”精神，从载人航天精神到探月精神……习近平总书记赞誉的科学家精神，是一代又一代科学家心系祖国和人民，在中华民族伟大复兴的征程上留下的宝贵精神财富。

2021年春节前夕，习近平总书记到贵州考察，亲切会见了“中国天眼”项目负责人和科研骨干，听取相关情况介绍。总书记还通过视频察看“中国天眼”现场，并同总控室的科技工作者代表连线。

“希望大家以南仁东先生为榜样，弘扬科学家精神，勇攀世界科技高峰，加快从跟跑向并跑领跑转变，在一些领域要保持领跑优势，为建设科技强国、实现科技自立自强作出更大贡献。”

深情寄语，既是鼓舞也是鞭策。

“总书记的勉励让我感到重任在肩。”“中国天眼”测量与控制工程师孙纯说。

负责观测任务制定工作，孙纯每天需要从几千个待观测的星体中，挑选出满足条件的，并合理安排观测时间。“这事关‘中国天眼’的高效运行，需要一丝不苟，更要稳稳当当。运行不好，怎么对得起国家！”

科研工作越是向上攀爬，越需要科学家精神的引领感召。

历经逾15万次实验，接连刷新世界纪录，中国科学院合肥物质科学研究院高场磁体技术青年创新先锋队跑出强磁场技术发展的“中国速度”；

连续遭遇217次失败，南京理工大学新一代火炸药青年创新团队在全球率先合成出室温下稳定存在的高能五唑阴离子盐，攻克了困扰全球火炸药领域的难题；

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“实践证明，我国自主创新事业是大有可为的，我国广大科技工作者是大有作为的。”习近平总书记的勉励时刻催人奋进。

“人生能有几回搏”“放开手脚创新创造”……

中国式现代化的新征程上，一批又一批科技工作者肩负历史重任，坚定不移走自主创新道路，在关键核心技术上奋力攻坚，把论文写在祖国大地上，不断将心血和汗水倾注在国家和人民最需要的地方。

（本报记者吴月辉、喻思南、刘诗瑶、谷业凯、范昊天、毕京津、张丹华）

《 人民日报 》（ 2025年05月30日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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