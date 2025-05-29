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即时零售赋能 实体门店借618焕新

人民网记者 许维娜
2025年05月29日18:20 | 来源：人民网
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手机、智能手表等产品每周订单涨幅达10%～20%。”

重庆渝中区，一家华为授权体验店里，店长邹雯告诉记者。今年3月接入即时零售平台参与促消费活动，门店增加了很多平台带来的新客。

“现在消费者下单后最快30分钟就能收货，对‘即买即得’的消费体验认可。”邹雯的感受，折射出今年电商节庆的新气象——线下实体门店正借助即时零售等新业态，深度融入618等消费场景，为消费市场注入新活力。

消费是拉动经济增长的“主引擎”。国家统计局最新数据显示，今年1-4月份，实物商品网上零售额增长5.8%，增速比一季度加快0.1个百分点，快于同期社会消费品零售总额1.1个百分点；限额以上零售业实体店铺零售额同比增长4.4%，其中开展即时零售较多的便利店零售额增长9.1%

记者注意到，今年618与往年单纯聚焦线上促销不同，一场“线上线下共振”的消费革新正在展开。全国超百万家餐饮、零售实体门店大规模参与电商大促，通过即时零售平台推出“全品类促销 +即时配送”服务。

一位消费者告诉记者，现在不仅能在线上领取涵盖餐饮外卖、数码家电、美妆护肤等品类的消费券，还能享受“线上下单、门店直发、30分钟送达”的即时服务。以美团为例，平台将面向全体消费者发放618元神券包，可用于外卖和闪购，在酒水饮料、休闲食品、数码家电、美妆护肤、运动用品、母婴用品等品类的实体门店购物。

实体门店深度参与电商节庆，背后是政策红利与技术创新的双重支撑。商务部国际贸易经济合作研究院发布的《即时零售行业发展报告（2024）》显示，在平台、商超、品牌商、小店、即时配送等主体的协同创新下，即时零售将继续保持蓬勃发展之势，预计2030年市场规模超2万亿元。

业内人士告诉记者，今年以来多地推出的数码家电“国补”政策通过美团闪购等即时零售平台精准落地，近万家实体门店实现“线上领券、线下核销”的闭环，重庆、杭州等地试点数据显示，政策落地后相关门店客流量得到了提升，带动了区域消费。

中央财经大学中国互联网经济研究院副院长、中国市场学会副会长欧阳日辉认为，电商节庆一直在创新，平台借力即时零售促进直营实体门店增长。即时零售业态的加入，让传统的618大促有望实现从“补贴线上”到“提振线下消费”的价值纵深拓展。

“此次平台携手餐饮、实体零售等百万本地商家参与618，除了希望发挥‘吃喝购物’全场景的特点，让消费者吃喝购物都能省钱，也希望助力线下实体分享大促红利。”美团相关负责人表示，将助力实体商家把握618增长机遇，简化流程和规则，提升消费者体验。

“当前实体零售行业与即时零售等新业态已经形成了相辅相成、互相促进的良性循环。”欧阳日辉认为，凭借数字化优势，即时零售为连锁零售商家的实体门店带来了线上增量，有望在便利民生、促进消费、赋能行业方面发挥更加积极的作用。

从山城重庆的数码门店到全国百万家实体商铺，线下商业正以全新姿态拥抱数字浪潮。在政策支持与技术创新的合力推动下，“线上线下融合、商品服务协同”的消费新生态，正为中国经济行稳致远提供坚实支撑。

(责编：王连香、高雷)
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