人民网北京5月29日电 （记者杜燕飞）在数字经济蓬勃发展背景下，互联网保险消费者已经成为我国保险市场的重要参与者。线上购险，消费者有哪些需求和偏好？行业未来发展呈现哪些趋势？

“‘95后’首度超越‘85后’，成为线上购险率最高人群。”“消费者线上购险率有望超过线下。”“储蓄型保险崛起，成为财富管理新选择。”日前发布的《2024年中国互联网保险消费者洞察报告》（以下简称《报告》）显示，未来5年，互联网保险年均增速将稳定保持在15%至20%，总保费有望突破万亿元大关。核心人群不断扩大、普惠化趋势明显、保险消费更加理性等，是互联网保险发展的核心特征。

《报告》显示，未来两年线上购险率有望超过线下，将线上购险渠道做细分，互联网保险中介渠道购险率显著提升，已跻身线上第二大购险渠道，占比由2023年的24%提升至2024年的44%。

与前些年比，消费者最关切的问题发生了变化。过去消费者最担忧的是“理赔困难或遭遇拒赔”，但2024年“产品选择困难”跃升为第一大困扰。消费者购买决策也愈加理性，愿意为专业咨询服务付费。这表明，消费者愿意为专业建议买单，以寻求个性化、精准的保障方案。

原中国保监会副主席周延礼表示，近年来在推动多层次社会保障体系构建的过程中，保险业承担着风险转移、资源配置和民生保障三重职能。其中，互联网保险凭借技术驱动与服务模式变革正发挥着越来越重要的作用。

线上购险快速发展的背后，是数智化消费习惯的养成。《报告》显示，AI技术实现了从保险消费的购前信息获取、购中决策辅助，到购后服务管理等环节的升级。例如，有40%的消费者开始使用智能化、个性化的保险推荐辅助工具来帮助自己做出选择；有36%的消费者体验了智能化理赔工具带来的便利。

中国保险学会党委书记、会长董波表示，通过深入剖析互联网消费者的特性，能够进一步探讨其需求、痛点与购买行为，并对行业趋势展开细致研究。进而推动互联网保险行业高效发展，为应对新一轮产业革新提供了来自消费者需求层面的建议和参考。

当前，拥抱数智化已成为行业共识。“我们正处于第四次产业革命的浪潮之中，要将科技作为第一生产力，将创新作为第一驱动力，积极构建‘保险+科技+服务’的新生态。”元保集团创始人兼CEO方锐认为，互联网保险要满足消费者普适化、多元化、个性化的需求，推动行业的高质量发展。

此外，消费者的保费支出增幅明显，未来保费预算有望追加。《报告》显示，2024年近六成消费者的家庭年保费支出超过8000元，较2023年相比增幅明显；保险正从单一的风险管理工具，向“保障+财富管理”的复合功能演进。2024年约57%的消费者通过保险进行财富管理，保险已成为仅次于银行理财的第二大财富管理方式。

北京大学中国保险与社会保障研究中心专家委员会委员朱俊生表示，保险产品的升级浪潮，不仅带来了保费增长的新引擎，而且推动行业为客户提供全生命周期的保险服务。保险通过产品设计实现长期收益机制，能够有效对冲利率下行风险，锁定长期现金流。

“随着保险科技赋能行业发展，互联网保险方兴未艾。未来，居民家庭财富管理新风口将出现；科技将助力健康险业务创新，服务‘健康中国’意义凸显；创新型险种将不断涌现。”清华大学五道口金融学院研究员魏晨阳说。

(责编：王连香、高雷)

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