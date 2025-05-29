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市场监管总局：打击药品、保健品市场“坑老”“骗老”行为

2025年05月29日16:56 | 来源：人民网
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人民网北京5月29日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局按照深化群众身边不正之风和腐败问题集中整治要求，部署在全国开展老年人药品、保健品虚假宣传专项整治工作，有效打击药品、保健品市场“坑老”“骗老”行为。

据了解，此次专项整治工作要求各地市场监管部门专项整治聚焦老年人药品、保健品领域，要综合运用《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国广告法》《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，依法查处虚假宣传、价格欺诈、违法广告、非法添加等侵害老年人合法权益、破坏市场竞争秩序的行为。通过开展“你拍我查”活动，鼓励群众拍摄涉嫌违法行为，及时收集和掌握违法问题线索，公正高效查处，切实维护老年人合法权益，促进市场竞争环境不断优化。

据市场监管总局价监竞争局相关负责人介绍，此次专项整治工作针对群众关心、社会关注的老年人药品、保健品突出问题，明确了一系列重点任务。比如，要重点查处假借专家义诊、健康咨询等名义，借助各类论坛、康养旅游、老年大学、养老服务机构等场景和形式，夸大普通商品或者服务的功效，夸大药品功效疗效，向老年人推销、售卖伪高科技产品、养生理疗产品、保健品、养老服务等行为。要加强涉及老年人的药品、保健食品广告监管，严格落实广告审查制度，依法惩处以介绍健康、养生知识等形式变相发布药品、保健食品广告的行为。严禁保健食品宣称疾病治疗功效，防止保健食品“神药”化。要加强食品安全监管，重点查处食品、保健食品标签、说明书、外包装中含有虚假内容，涉及疾病预防、治疗功能等违法违规行为，坚决遏制非法添加，牢牢守住食品安全底线。严厉查处保健产品外包装上标识标注含有虚假内容的行为，严厉查处以各类养生、医疗名义为噱头，销售以假乱真、以次充好的药品、保健品或者服务的行为。

针对专项整治工作如何落地见效，上述负责人表示，一是加强案件查办。坚决依法严厉查处问题反映集中、扰乱市场秩序、有组织的重大典型案件，达到“查处一个、规范一片”的效果，以公正、高效、精准监管促进市场竞争环境不断优化。坚持强化执法震慑与注重规范整改并重，综合运用劝导示范、提醒告诫、指导约谈、行政执法等多种方式，做到严格规范公正文明执法，避免“小过重罚”“一刀切执法”等现象。

二是完善长效机制。聚焦老年保健市场虚假宣传等问题背后的深层次原因，深挖个案反映的问题根源，做到举一反三、见微知著，着力消除乱象产生土壤。强化部门协作，推动部门间在信息沟通、线索移送、措施配合和执法联动等方面多向协同、有效衔接，形成常态化合作机制。

三是广泛宣传倡导。采取多种形式营造打击虚假宣传、守护老年人权益的社会氛围。及时曝光典型案例，形成震慑效应。加强舆论监测引导，凝聚社会共识。依托消费者权益保护组织、行业协会等，通过联合发布消费警示、消费提示、健康贴士等方式，提示老年人理性消费、合理消费和科学养生。

(责编：王连香、高雷)
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