本期主讲人：国务院发展研究中心发展战略和区域经济研究部原部长 侯永志

深汕特别合作区比亚迪汽车工业园二期外景。

资料图片

中国联通中卫云数据中心内景。

资料图片

雄安史家胡同小学校门口，家长在送孩子上学。

宋烨文摄

安徽马鞍山，整治后的长江沿岸美景如画。

唐 焱摄

视频报道请看人民日报客户端、“人民网+”客户端，英文报道请看环球时报英文版客户端

我国幅员辽阔，人口众多，各地区自然资源禀赋差异之大在世界上少有，发展基础也存在差别。统筹区域发展从来都是一个重大问题，而区域协同是区域经济繁荣发展的必然要求。

党的十八大以来，习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略，引领区域协调发展取得历史性成就。

认识促进区域协调发展的重大意义

促进区域协调发展，是解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间矛盾的重要途径。我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，对区域协调发展提出了新要求。区域协调发展的重要性不言而喻，因为现代经济发展的本质要求是开放、分工与合作，需要充分考虑各地区发展的均等化和差异化。均等化是指各个地区的基础设施通达程度和基本公共服务水平要大致相当。差异化是指各个地区结合自身资源禀赋条件和发展基础，发挥自身优势，实现错位发展。值得注意的是，促进区域协调发展不能简单理解为要求各地区在经济发展上达到同一水平，而是要根据地区条件和比较优势，走合理分工、优势互补、高质量发展的路子。

推动区域协调发展，是解决发展不平衡不充分问题的重要途径，是推动高质量发展、促进共同富裕的内在要求。在现代化进程中，推动区域协调发展迈向更高水平，提升各地区居民的收入水平和生活质量，进一步提高发展的平衡性、协调性、包容性，有助于实现发展成果共享。

促进区域协调发展是人与自然和谐共生的客观要求。中国式现代化是经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设“五位一体”的现代化，人与自然和谐共生是区域协调发展的应有之义。在区域协调发展的实践中，西部地区加快形成大保护、大开放、高质量发展的新格局；东部地区强化大江大河和重要湖泊生态保护与系统治理；长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展等区域重大战略都体现了“绿水青山就是金山银山”的发展理念。

促进区域协调发展也是提升国家综合实力的必然要求。在世界百年未有之大变局加速演进的背景下，应对复杂多变的外部环境，必须加快提升国家综合实力，必须培育和壮大具有国际影响力的增长极。这就要求，大力实施京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展、黄河流域生态保护和高质量发展等一系列区域重大战略；统筹推进西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起和东部率先发展战略，释放各地区的增长潜力。通过区域协调发展更好发挥内需潜力，使国内市场和国际市场更好耦合，更好利用国内国际两个市场、两种资源，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

把握好促进区域协调发展的四对关系

促进区域协调发展涉及的领域众多、主体多元，必须坚持系统观念。在促进区域协调发展的过程中，要把握好以下四对关系。

把握好中央和地方的关系。我国国土空间辽阔，各地所处发展阶段不同。在党中央的集中统一领导和谋篇布局下，通过实施区域战略，能够使各地区比较优势进一步凸显和整合，从而激发出更高效率和更大潜能，释放区域发展活力。要坚持全国一盘棋的思路，打破“一亩三分地”思维定式，创新区域协调发展体制机制，优化区域开放布局，持续扩大制度型开放，以区域协同融通促进全国统一大市场建设，进一步释放各地发展潜力。各省份应强化全国一盘棋思想，找准本地在国家区域协调发展战略和区域重大战略中的定位和使命，主动融入和服务国家发展大局。

把握好本区域与其他区域的关系。本区域发展，离不开与其他区域的优势互补、相互配合。合作是发挥比较优势的前提。在基础设施互联互通、产业发展等方面加强合作，有助于降低市场交易成本，促进要素资源在更大范围内顺畅流动和高效配置。合作有利于促进社会公平，缩小地区间发展差距、实现共同富裕。为实现东西互济、南北协同、陆海统筹，相关地区和部门应着力破解深层次体制机制障碍，促进跨区域资源配置更加畅通，在优势互补中不断增强区域发展的协调性、平衡性。

把握好本区域内部协调发展的关系。因资源禀赋存在差别，本区域内各地发展也需要走合理分工、优势互补、高质量发展的路子。各地也一直在探索区域内协调发展的路径，形成了灵活多样的跨地市经济合作模式。比如，飞地经济是推进区域协调发展的一种重要的经济合作方式。在实践中，它起到了减小区域经济落差、实现区域之间优势互补的积极作用。当前，飞地经济的实践在我国不断展开，这种以政府合作为牵引进行的产业转移方式，不仅促进了经济发展，还提高了地方政府的治理能力，形成了现代化建设的合力。

把握好政府与企业的关系。政府是政策的制定和实施者，是营商环境的构建者，是公共服务的提供者，是区域经济发展的引领者和重要参与者。企业作为经营主体，是把各种要素资源变成现实生产力的重要组织者。处理好两者关系，政府要积极有为，但不能越位；企业要积极开拓创新，但要依法依规。一方面，企业利用市场竞争，促进创新要素的流动和聚集，推动创新活动的开展和经济高质量发展；另一方面，政府通过提供政策支持、建设创新平台和优化营商环境等方式，为创新活动的开展和经济高质量发展创造良好生态。

全面推动区域协调发展向更高水平迈进

党的十八大以来，随着我国区域协调发展战略、区域重大战略持续实施，优势互补、高质量发展的空间布局框架正在形成。但也应该注意到，在中国式现代化背景下促进区域协调发展面临新的挑战和新的任务，实现区域协调发展是一个长期的历史过程和复杂的系统工程。在中国式现代化新征程上，促进区域协调发展，要更加注重区域间的联动，要更加注重民生导向，要更好服务国家安全发展。

在新征程上促进区域协调发展，构建高效有序的区域协调发展格局，一个重要方面在于促进区域重大战略之间的有效衔接、有机融合、互通联动。不仅要做好区域重大战略内部各要素之间协同联动的“绣花功夫”，还要谋划好区域重大战略之间融合互通的“大蓝图”，以此推动区域重大战略在更高层次、更大范围、更深程度上的联动配合，构建紧密衔接、融合互动的区域协调发展新格局，推动各类产品和服务及生产要素的自由流动，从而为加快建设全国统一大市场、释放区域经济发展新动能创造更有利的条件和基础。

在新征程上促进区域协调发展，不仅应继续提升欠发达地区的经济发展水平，更应以广大人民群众的根本利益为出发点和落脚点，在发展思路上要由比较注重追求“经济的繁荣”转变为更加注重追求“人民的幸福”，不断提高人民的获得感、幸福感和安全感。要以生活为导向、以生态为底色、以发展为基础，持续提升居民生活水平和品质，满足人民对美好生活的需要。

在新征程上促进区域协调发展，要更好服务安全发展，特别要更好服务构建新发展格局。实现高质量发展和高水平安全的良性互动，是构建新发展格局的重要前提和保障。为此，对内，要充分发挥中心城市、都市圈和城市群的带动作用，深入推进大城市与周边区域的协同联动发展，释放发展的潜力、活力和动力。对外，要依托我国超大规模市场优势，不断扩大高水平对外开放，吸引全球优质资源要素，为实现安全发展创造有利条件。

（人民网记者栗翘楚整理）

案例一

破解跨地“扎根”的民生问题

讲述人：河北雄安新区改革发展局副局长 刘 佳

“换一个城市工作生活，收入水平能不能持平？孩子上学怎么办？医疗资源跟得上吗……”这些群众普遍关注的跨省份民生问题，如何破解？

在京津冀协同推进雄安新区建设的过程中，我们把民生保障作为规划同步设计的“标配工程”。京津冀三地通过跨区域政策衔接、服务共享和资源调配，确保疏解单位和人员能够“拎包入住”雄安新区，“来得了、留得住、过得好”。

拿京津冀“一卡通”来说，自2023年12月《京津冀社会保障卡居民服务“一卡通”合作框架协议》签署以来，三地社保卡跨省通用、一卡多用、线上线下场景融合发展加快推进，如今1.17亿京津冀居民只需拿着一张社保卡，就能在三地完成就医购药、交通出行、文化体验等。

一份份与京津冀区域协同发展紧密关联的重磅文件接续出台，让越来越多人坚定了跨地“扎根”的决心。2023年以来，雄安新引进央企二、三级子公司104家，央企设立各类分支机构300多家，还有4000余家北京来源企业落户；2024年，疏解人员子女在雄安上学人数同比增加89.5%……8年多来，雄安新区拔节生长，成为京津冀协同发展“1+1+1>3”的生动注脚。

交通一体化网络加快构建，公共服务共建共享纵深推进，生态治理机制日益健全……京津冀地区正朝着成为中国式现代化建设的先行区、示范区的目标持续奋进。

（人民网记者刘师豪、李雪晴整理）

案例二

守护江豚的“微笑”

讲述人：安徽马鞍山渔业行政执法支队队员 程 伟

我们这些江边上长大的人，对长江有着别样的感情。小时候，父亲就告诉我，江边的一草一木，江里的一鱼一虾，都是这条母亲河给我们的礼物。守护好长江的种子，早就在我心中埋下了。

2020年，我加入了安徽马鞍山渔业行政执法支队。也是在这一年，十三届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国长江保护法》。

工作中，我和同事发现，在马鞍山和江苏南京的交界地，受行政区划限制，执法过程中存在不少难点。

如何打破区域界限，共同推动长江江豚全生命周期联动保护？2022年10月24日，马鞍山与江苏南京和镇江协同制定的《关于加强长江江豚保护的决定》正式施行，健全完善上下游、左右岸、跨地区、跨部门协同保护制度，合力保护长江江豚。三市以江豚为纽带，共同开创“共饮一江水，共护一江豚”的绿色治理新范式。

我们三市紧密联合，渔业执法部门也成了一家人。到目前为止，我们已经和南京联合开展资源调查6次、收容救护1次、执法监督27次。

区域协调发展的内涵，不仅有经济发展的互联互通，也有生态环境的联治共保。守护江豚的“微笑”，不仅是守护长江，更是守护区域高质量发展的未来。

（人民网记者李希蒙整理）

案例三

“经济洼地”在都市圈中蜕变

讲述人：广东深汕特别合作区党工委书记 吴曲波

一边是寸土寸金的深圳，增量用地日益稀缺；一边是亟待发展的粤东汕尾，土地开发潜力巨大。相距百余公里，协调发展如何破题？

我们的答案是：将汕尾土地资源优势与深圳优质的产业、技术、人才、市场等结合起来，在大工业领域分工合作，互利共赢。

沿着深汕特别合作区通港大道一路向东，一条新能源汽车产业“黄金走廊”贯穿合作区，串联起零部件生产、整车制造、出口运输等多个环节。

我们在小漠街道落地了深汕比亚迪汽车工业园二期整车项目，短短2年间，“荒山小村”蜕变为现代化厂房。锚定新能源汽车这一支柱产业，深汕以龙头项目为牵引，已聚集京西重工、东风李尔等近30家上下游企业。依托小漠国际物流港，开通东南亚、中东、欧洲、南美等9条外贸滚装航线，2024年出口新能源汽车超5万辆。

不仅是新能源汽车，我们还布局了与之强关联的新型储能、高性能材料、智能制造装备等产业，合作区成为深圳乃至广东汽车产业版图的重要组成部分。

从2018年到2024年，深汕特别合作区的地区生产总值从38.95亿元增长至242.15亿元。

双向奔赴，互利共赢。随着深汕特别合作区建设不断深入，曾经的粤东“经济洼地”汕尾已成长为现代化滨海新区、产业新城，为深圳都市圈发展提供强大动能。

（王星、刘森君整理）

案例四

以数据为纽带，助力高质量发展

讲述人：中国联通中卫云数据中心总经理 朱 赟

良好的自然禀赋为宁夏发展数字经济提供了保障。宁夏地处中国陆地版图几何中心，东连市场、西靠资源，距离各大城市都在2000公里以内，是光纤网络覆盖全国的重要路径选择。宁夏年平均气温8.8摄氏度，全年空气质量优良天数达280天以上，非常适宜建设全自然风冷数据中心，有助于企业降低成本。此外，这里能源储备充足，煤炭、风能、太阳能等多种能源富集互补，电力供给充足稳定、价格优惠。

一系列发展优势，成为诸多东部地区和企业“牵手”宁夏的理由。

在福建厦门金龙联合汽车工业有限公司园区内，无人驾驶安防车四处巡逻。车顶云台摄像机实时采集的音视频、激光雷达及毫米波雷达数据，通过5G网络传输至2000公里外的宁夏中卫云数据中心，100毫秒即可完成AI识别与风险预警。

更多跨区域合作以“东数西算”为链条，在设备终端上完成“联动”。比如，在手机APP中输入问题，云算力能在短时间内给出回答，还能结合用户的个性化需求进行快速梳理和提炼，省时又省力。

如今，数字化与智能化应用已覆盖社会生活的方方面面，算力在生产生活中的作用更加举足轻重。宁夏的庞大算力，正以一串串数据为纽带，助力生产生活各个领域高质量发展。

（人民网记者栗翘楚、宽容整理）

《 人民日报 》（ 2025年05月30日 12 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经