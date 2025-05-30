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记者去哪儿·首发时刻

直线电机装进剃须刀 创新技术加速赋能美好生活

人民网记者 车柯蒙
2025年05月30日17:30 | 来源：人民网
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依托超大规模市场优势，我国首发经济蓬勃发展。新产品、新业态、新模式、新服务、新技术以及开设首店等经济活动正以创新丰富供给，以供给激活发展动能。人民网《记者去哪儿》栏目推出“首发时刻”系列报道，进一步聚焦首发经济影响力、辐射力。

将常见于磁悬浮列车上的高速直线电机装进剃须刀，用新能源电车上用的扁线绕组和0.2mm超薄硅钢片来实现每分钟高达12000次的往复切割……近日，芬科技于深圳举办新品发布会，往复式剃须刀T1 ProP3 Pro首发，其创新工艺、科技能力引发行业关注。

“我们要用数码行业的设计理念，重塑日常生活中的每个产品。”发布会现场，芬创始人兼首席执行官叶洪新表示。

硬核科技轻量化，对消费者而言意味着什么？

“科技最终要服务老百姓的日常生活。”叶洪新告诉《记者去哪儿》栏目，以此次发布的剃须刀为例，利用直线电机来提升剃须效率，正是让技术服务于美好生活的实践。

在叶洪新看来，让技术服务于更多消费者，前提是控制成本，重要的则是对行业深刻的洞察。“东西要做的极致，价格又要实惠，技术普惠这条路并非易事，坚持下去，让更多消费者受益的同时，也会提高自身竞争力。”叶洪新说。

近年来，越来越多功能创新、品质优良、价格亲民的“中国制造”在国际市场圈粉。据了解，今年第一季度，芬北美和西欧市场销售额同比增长63%70%，整体出口销售额同比增长39%

“如今，中国品牌在海外市场占有越来越多的份额，这一过程中，中国制造不断向中国创造进化。”叶洪新表示，勤劳、努力、肯钻研，中国品牌未来发展之路值得期待。

(责编：王连香、高雷)
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