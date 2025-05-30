打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

九部门： 加大科研助理岗位开发力度 最大限度招录高校毕业生就业

2025年05月30日16:10 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月30日电 （方经纶）据工业和信息化部官网消息，近日，工业和信息化部、科学技术部、教育部等9部门联合发布《关于开发科研助理岗位招录高校毕业生工作的通知》（以下简称《通知》），其中提出认真梳理已开发的科研助理岗位，充分利用尚未招录毕业生和因人员流动而产生空缺的有关岗位，最大限度招录高校毕业生就业。

据介绍，科研助理是指从事各类科研项目辅助研究、实验（工程）设施运行维护和实验技术、科技成果转移转化、学术助理、财务助理以及博士后研究等工作的人员。

《通知》提出，各部门要加大科研助理岗位开发力度。有关部门单位在所承担的各级科技计划项目和建设布局的各类重大创新基地平台中，积极招录高校毕业生参与科研工作，合理设置新的科研助理岗位。认真梳理已开发的科研助理岗位，充分利用尚未招录毕业生和因人员流动而产生空缺的有关岗位，最大限度招录高校毕业生就业。

《通知》要求，组织动员国家高新区等园区开发科研助理岗位。充分发挥国家高新区、农高区及现代农业产业园集聚带动就业效能，动员园区及区内的科研机构和相关企业及孵化器等设立科研助理岗位。将科研助理岗位开发和落实情况作为国家高新区年度综合评价的重要参考依据之一。

此外，《通知》明确，要推动各地方积极开发科研助理岗位。推动各地工业和信息化、科技主管部门会同相关单位结合实际，依托国家、地方各级科技项目和创新基地平台，面向省属高校、省属院所、新型研发机构，国家高新区、农高区、现代农业产业园外的相关企业以及省级高新区等，加大科研助理岗位开发和落实力度。

在保障措施方面，《通知》提出要加强科研助理岗位服务保障。逐步完善相关政策，设立科研助理岗位的单位，应根据国家有关规定签订服务协议，鼓励为科研助理办理参加社会保险及住房公积金等。鼓励设立科研助理岗位的单位统筹相关经费渠道，提高岗位收入和综合保障水平，配套专门资金为科研助理岗位提供长期稳定支持。

(责编：方经纶、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
九部门： 加大科研助理岗位开发力度 最大限度招录高校毕业生就业
　　人民网北京5月30日电 （方经纶）据工业和信息化部官网消息，近日，工业和信息化部、科学技术部、教育部等9部门联合发布《关于开发科研助理岗位招录高校毕业生工作的通知》（以下简称《通知》），其中提出认真梳理已开发的科研助理岗位，充分利用尚未招录毕业生和因人员流动而产生空缺的有关岗位，最大限度招录高校毕业生就业。 据介绍，科研助理是指从事各类科研项目辅助研究、实验（工程）设施运行维护和实验技术、科技成果转移转化、学术助理、财务助理以及博士后研究等工作的人员。…
外资企业加速探索可持续发展本土化实践
　　在充满自然光能的商场里购物、让喝完的饮料瓶摇身一变成为环保遮阳伞、以数字技术提高水资源利用效率……当绿色融入生活、消费和生产过程，可持续发展正从理念加速落地为城市高质量发展的鲜活图景。 近年来，随着可持续发展理念持续深入，外资企业加速以技术创新推动可持续发展融入全产业链布局，加速深耕中国市场。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部