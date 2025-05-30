焦磊

在充满自然光能的商场里购物、让喝完的饮料瓶摇身一变成为环保遮阳伞、以数字技术提高水资源利用效率……当绿色融入生活、消费和生产过程，可持续发展正从理念加速落地为城市高质量发展的鲜活图景。

近年来，随着可持续发展理念持续深入，外资企业加速以技术创新推动可持续发展融入全产业链布局，加速深耕中国市场。

在太古可口可乐上海申美金桥工厂，精密管道贯通各生产单元，承载着企业可持续发展战略的核心工作——节水减排。企业总经理李红敏介绍，工厂利用数字化手段实时监控用水环节，优化生产工艺，确保用水安全和环境卫生符合国家标准。同时，引入废水在线监控系统，应用生产回用水循环技术并配备中水回收装置，生产水耗显著降低。

数字化能力则成为能耗降低、效率提升的关键支撑。据介绍，工厂在生产制造、物流、销售终端全链路引入数字化技术。数字化生产制造系统（MIS）被应用于生产流程的各个环节，参与项目的厂房额外节省了约3%的能源；物流环节的DMS、TMS系统提升运输效率，缩短车辆等待时间，降低能源消耗；销售端的APP内嵌生成式AI，基于消费数据实现精准营销，减少资源无效损耗。

“可持续发展不是短期的成本投入，而是企业长期战略的核心组成部分。申美的中水回用经验正在复制到太古可口可乐中国区所有工厂，我们始终坚信，只要对环境有益，就值得坚持不懈地推动。”太古可口可乐中国质量、安全与环境总监丁鹤表示。

业内专家认为，推动可持续理念深度融入商业运营，从而使经济效益与环境价值有机统一，是外资企业顺应高质量发展要求的关键路径。

在上海前滩国际商务区，前滩太古里以“开放式商业+自然生态”为设计思路，将20%的空间规划为绿化区域，并与品牌共创打造多个主题花园，配备天空跑道为市民提供运动休闲的立体空间……不仅提升了消费者体验，更将绿色理念融入日常生活场景。

“这种可持续发展实践，证明了经济效益与环境责任的兼容性。”前滩太古里总经理顾育真认为，通过环保措施的长期规划和技术成熟度评估，并不断对成熟商业体进行升级和迭代，可以有效平衡可持续发展与经济效益。

(责编：王连香、高雷)

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