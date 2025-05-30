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2025年全国科技工作者日主场活动在京举行

2025年05月30日14:50 | 来源：人民网
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人民网北京5月30日电 （记者赵竹青）5月30日，正值第九个全国科技工作者日，2025年全国科技工作者日主场活动在京举行。中国科协主席万钢表示，2035年建成科技强国的蓝图已经绘就，广大科技工作者要在服务国家战略中彰显时代担当，不断丰富科学家精神的时代内涵，赓续中华优秀传统文化中的创新基因，加快实现高水平科技自立自强，用创新之火点亮民族复兴之路。

本次活动以弘扬科学家精神为主线，围绕中国科学家博物馆珍贵馆藏精品，讲述藏品背后的故事，生动展现一代代科技工作者在党的领导下践行爱国、创新、求实、奉献、协同、育人精神的鲜活形象。活动现场举行了中国科学家博物馆藏品捐赠入藏仪式，为钱七虎等科学家代表、李四光外孙女邹宗平等科学家亲属代表颁发捐赠入藏证书。活动还公布了“共和国的脊梁——科学大师宣传工程”文艺展演剧目和2025年“科学家故事舞台剧推广行动”长剧入选名单。同时，大型纪实访谈节目《回家》、科学家精神微电影《自强路上》等一批精心制作的主题宣传精品在活动上正式发布。

今年全国科技工作者日系列活动以“矢志创新发展 建设科技强国”为主题，由中国科协会同科技部、中央宣传部联合举办。活动期间，全国学会、地方科协、基层组织围绕活动主题，广泛开展形式多样的群众性实践活动，进一步激发广大科技工作者的创新创造活力，凝聚起全社会支持科技事业、关爱科技人才的强大合力。

(责编：赵竹青、高雷)
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