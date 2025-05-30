人民网北京5月30日电 （记者赵竹青）“原来大科学装置离我们这么近！”“我长大了也要当科学家！”在全国科技工作者日和“六一”国际儿童节到来之际，5月29日，由中国科学院高能物理研究所、中国科技出版传媒股份有限公司（科学出版社）联合主办，《科学世界》杂志社承办的“六一科普行：走进高能同步辐射光源的科学世界”暨《科学世界》“高能同步辐射光源”特辑发布会，于北京市怀柔区高能同步辐射光源设施所在地举行。北京五一学校怀柔分校部分师生及《科学世界》杂志小读者代表共五十余人，共同开启了一场沉浸式科学探索之旅。

作为我国“十三五”的重大科技基础设施，高能同步辐射光源（HEPS）将是中国第一台高能量的同步辐射光源，也将是亚洲第一台第4代同步辐射光源，可以发射比太阳亮一万亿倍的光，用来解析物质的微观世界，将在我国的材料科学、生命科学等前沿领域承担着关键支撑作用。本次活动依托这一“国之重器”和科普特辑的发布，激发青少年对科学的好奇心与探索欲，为科技创新后备人才培养奠定基础。

活动现场，《科学世界》杂志社精心制作的《高能同步辐射光源》特辑正式发布，以42页篇幅，从高能同步辐射光源的核心原理、技术突破到应用和展望，将这座“国之重器”的各个技术细节拆解为生动的画面与故事，为青少年构建了走近大国重器的“知识桥梁”。

中国科学院高能物理研究所研究员、高能同步辐射光源项目工程总指挥潘卫民表示：“让公众能看懂、听懂，理解高能同步辐射光源能为国家做什么，这个事情本身就很有意义。”中国科技出版传媒股份有限公司（科学出版社）副总经理、《科学世界》杂志社有限责任公司董事长闫向东对现场的孩子们说：“希望你们在参观中触摸到科学的温度，在报告里感受到创新的力量，在特辑的图文间发现探索的乐趣。”

随后，孩子们聆听了《神奇的同步辐射光》科普报告。高能同步辐射光源光束线站部副主任李明研究员以生动比喻和互动问答，将抽象的物理原理讲得通俗易懂，现场气氛热烈，学生们踊跃提问，展现出对科学的强烈渴望。在他的带领下，孩子们还实地参观了实验大厅内的光束线站，直观感受大科学装置的精密与震撼。

(责编：赵竹青、高雷)

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