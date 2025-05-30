打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

世界互联网大会举办2025年杰出贡献奖宣介会

2025年05月30日14:33 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月30日电 （记者赵竹青）5月29日下午，世界互联网大会在北京举办杰出贡献奖宣介会，近100位企业代表参会。

会上，世界互联网大会有关负责人介绍了大会国际组织基本情况，围绕2025年杰出贡献奖企业方向的申报流程、遴选条件、注意事项、往届获奖案例等进行讲解，鼓励企业积极申报，展现互联网领域的榜样力量，促进行业生态繁荣发展。

与会代表表示，此次宣介会增进了企业对奖项的了解，下一步将深挖企业在相关领域的优秀实践，积极开展奖项申报。

世界互联网大会杰出贡献奖于2024年设立，表彰在全球互联网相关领域作出杰出贡献的个人与企业。奖项旨在发挥榜样模范的引领作用，激励各方不断推动互联网及相关领域高质量发展。

(责编：赵竹青、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
世界互联网大会举办2025年杰出贡献奖宣介会
　　人民网北京5月30日电 （记者赵竹青）5月29日下午，世界互联网大会在北京举办杰出贡献奖宣介会，近100位企业代表参会。 会上，世界互联网大会有关负责人介绍了大会国际组织基本情况，围绕2025年杰出贡献奖企业方向的申报流程、遴选条件、注意事项、往届获奖案例等进行讲解，鼓励企业积极申报，展现互联网领域的榜样力量，促进行业生态繁荣发展。…
纪录片《国家工程师》将播出 讲述“中国创造”背后的故事
　　人民网北京5月30日电 （记者赵竹青）在5月30日第九个“全国科技工作者日”到来之际，中国科协科学技术传播中心策划、中央广播电视总台社教节目中心科教频道（CCTV-10）推出6集大型纪录片《国家工程师》，旨在弘扬工程师精神，激发全社会创新活力，让更多人感受“中国创造”背后的奋斗与荣耀。 2024年1月19日，首届“国家工程师奖”表彰大会在人民大会堂隆重举行，81名个人被授予“国家卓越工程师”称号、50个团队获评“国家卓越工程师团队”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部