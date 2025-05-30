人民网北京5月30日电 （记者赵竹青）5月29日下午，世界互联网大会在北京举办杰出贡献奖宣介会，近100位企业代表参会。

会上，世界互联网大会有关负责人介绍了大会国际组织基本情况，围绕2025年杰出贡献奖企业方向的申报流程、遴选条件、注意事项、往届获奖案例等进行讲解，鼓励企业积极申报，展现互联网领域的榜样力量，促进行业生态繁荣发展。

与会代表表示，此次宣介会增进了企业对奖项的了解，下一步将深挖企业在相关领域的优秀实践，积极开展奖项申报。

世界互联网大会杰出贡献奖于2024年设立，表彰在全球互联网相关领域作出杰出贡献的个人与企业。奖项旨在发挥榜样模范的引领作用，激励各方不断推动互联网及相关领域高质量发展。

(责编：赵竹青、高雷)

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