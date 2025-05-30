人民网北京5月30日电 （记者赵竹青）在5月30日第九个“全国科技工作者日”到来之际，中国科协科学技术传播中心策划、中央广播电视总台社教节目中心科教频道（CCTV-10）推出6集大型纪录片《国家工程师》，旨在弘扬工程师精神，激发全社会创新活力，让更多人感受“中国创造”背后的奋斗与荣耀。

2024年1月19日，首届“国家工程师奖”表彰大会在人民大会堂隆重举行，81名个人被授予“国家卓越工程师”称号、50个团队获评“国家卓越工程师团队”。他们以爱国奋斗为底色，在重大工程建设、核心科技攻关、装备制造等领域突破创新，用智慧和汗水书写了中国工程技术领域的壮丽篇章。

纪录片《国家工程师》共6集，每集30分钟，全面展现了新时代工程师群体精神风貌与卓越成就。纪录片分别聚焦水电、矿业、装备制造、桥梁、环境、建筑六大工程领域国家卓越工程师群体，以工程师们在重大工程建设、重大装备制造、关键核心技术、重大发明创造等方面的创新成就为脉络，通过纪实拍摄和历史成就的有机穿插，全面而生动地塑造了中国优秀工程师群像。在“复兴号高速列车”领域，观众将看到中国中车集团原总工程师王军与高铁研发历程的故事，见证中国高铁从追赶到领跑世界的蜕变。在讲述“白鹤滩水电站”设计者张春生、“海底钻机之父”万步炎等人物故事时，影片不仅解析了超深地下工程、深海探矿等尖端技术，更深入挖掘工程师“爱党报国、精益求精、团结协作”的精神内核。

纪录片另一大亮点是将工程领域艰深专业的知识以通俗生动的方式呈现，片中穿插大量科学知识讲解、动画演示与人物采访，从“如何守护江河”到“怎样在海底探索”，让观众更真切地理解工程师们成就背后的智慧、热爱、专注，从技术突破到信仰坚守，多维度回答“国家为何颁发卓越工程师奖”这一时代命题。

纪录片中，工程师们用脚步丈量大地，在云端架桥、海底求索，让钢铁巨龙飞驰，以创新辉映人间烟火，他们不仅是技术的突破者，更是精神的传承者。从“严谨笃实”的治学态度到“自立自强”的民族担当，通过知识的力量、故事的力量、情感的力量，刻画出中国工程师群体的鲜活画像。

(责编：赵竹青、高雷)

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