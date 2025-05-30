人民网北京5月30日电 （欧阳易佳）近日，由水利部组织和指导中国水利水电科学研究院编写的《智能大坝理念与实践》中英文版正式发布。该书围绕“什么是智能大坝，智能大坝的功能是哪些，怎么才能实现这些功能，技术标准是什么，如何推动智能大坝建设”等问题，从智能大坝的概念、目标、主要内容、实施路径等方面，构建智能大坝总体框架。规划发展路径，总结实践经验，为提升大坝工程管理的前瞻性、系统性、科学性、安全性提供指导，引领世界大坝工程的理念、技术和实践创新发展。

业内人士认为，该书的发行标志着我国首次形成并提出建设智能大坝的理论体系，为世界坝工领域贡献中国智慧、中国方案和中国力量。

业内人士表示，智能大坝的主要目标是实现高质量发展和高水平安全良性互动，全覆盖、全要素、全天候、全周期感知大坝和环境信息，对风险及态势进行精准识别、预警、处置。智能大坝的实施路径是数字孪生，耦合物理大坝和数字大坝，构建同步仿真运行平台。智能大坝的核心特征是预测未来，通过监测感知数据和分析诊断技术，对影响大坝安全和效益发挥的各方面要素进行短期预报、中期预测、长期展望，实现水库大坝的科学调度管理。为更好应对风险挑战、把握时代之变、塑造发展动能，建设安全大坝、生态大坝、智能大坝，是全球坝工领域的共同关切和追求，构建智能大坝更是关键之举，应以智能大坝为引领，推动大坝建设和运维高质量发展。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经