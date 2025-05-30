人民网北京5月30日电 （欧阳易佳）据水利部消息，5月29日水利部针对端午节期间可能发生的的强降雨会商研判并作出针对性安排部署，要求相关流域管理机构和地方水利部门压实防汛任，预置防御措施，全力保障人民群众生命财产安全。

水利部预报，5月30日至6月2日，我国西北东南部、西南东部、江南、江淮西南部、华南西部中部及湖北等地将有一次强降雨过程，其中湖北东部南部、安徽中部南部、湖南北部、江西北部、江苏南部、上海、浙江北部、贵州东南部等地部分地区将有暴雨到大暴雨。受降雨影响，长江流域上游支流乌江、中下游沿江、汉江下游，洞庭湖湖区及澧水、沅江、资水、湘江，鄱阳湖湖区及饶河、信江、抚河、修水、赣江；珠江流域北江及西江支流柳江、桂江；浙闽地区钱塘江及太湖周边等河流将出现明显涨水过程。暴雨区内部分河流可能发生超警洪水。

水利部相关负责人表示，此次降雨过程覆盖范围广、局地雨强大，易引发中小河流洪水、山洪等灾害，加之适逢端午节假期，山区景区、滨河景点等地人员可能聚集，加大灾害风险。水利部高度重视此次强降雨防范应对工作，5月29日组织专题会商研判，作出针对性安排部署，要求相关流域管理机构和地方水利部门压实防汛责任，预置防御措施，全力保障人民群众生命财产安全。

上述负责人表示，一是加强预报预警，密切监视天气变化和雨情汛情发展，滚动预报，及时发布预警信息。

二是强化水库安全度汛，严格落实水库“三个责任人”和“三个重点环节”，加强中小水库、病险水库巡查防守。

三是严防山洪灾害，落实预警“叫应”措施，抓好“谁组织、转移谁、何时转、转何处、不擅返”五个关键环节。

四是加强中小河流洪水防御，针对强降雨区中小河流洪水陡涨陡落特点，突出加强险工险段、低洼地段的巡查防守，强化监测预警和人员转移避险等措施，紧盯端午节龙舟赛等水上活动，确保人员安全。

五是落实在建工程安全度汛措施，确保施工人员和在建工程安全。

(责编：王连香、高雷)

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