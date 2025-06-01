人民网记者 任妍

东北地区作为我国重要的工业和农业基地，维护国家“五大安全”的战略地位十分重要，关乎国家发展大局。近年来，国家知识产权局与东北三省一区（辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古）聚焦区域创新发展需求，以知识产权为核心抓手协同施策、精准发力。

记者了解到，从顶层设计到产业升级再到乡村振兴，知识产权正多维度、多领域赋能东北三省一区走出一条高质量发展、可持续振兴的新路。数据显示，截至2025年4月底，东北三省一区有效发明专利达19.5万件，同比增长10.2%；有效注册商标216.1万件，同比增长7.7%，地理标志总量接近全国十分之一。

战略筑基：顶层设计引领创新格局

近年来，为充分发挥各地域比较优势，国家知识产权局因地制宜，与东北三省一区构建了“一省一策”的知识产权强省（区）建设体系。

辽宁与国家知识产权局共建“全面振兴新突破知识产权强省”，通过《共建全面振兴新突破知识产权强省实施方案》明确了专利转化、品牌培育等重点任务；吉林聚焦“新产业体系”，在光电信息、汽车制造等领域布局高价值专利培育中心；黑龙江则以“五大安全”为导向，出台《黑龙江省知识产权保护条例》强化法治保障；内蒙古立足绿色发展，制定《蒙古国知识产权保护国别指南》，助力中蒙俄经济走廊建设。

在顶层设计的推动下，东北各地知识产权法治建设成效显著。辽宁、吉林、黑龙江先后出台知识产权保护综合性法规，从知识产权管理、保护、运用、服务等多个方面加强法治保障，积极营造良好的营商环境和创新环境。

吉林长春知识产权法庭2024年审结案件3000余件，通过技术调查官制度提升审判专业性；黑龙江建成知识产权“一件事”集成服务平台，整合10个部门105个事项，实现“本地办、就近办”；辽宁大连上线地理标志溯源系统，实现“一物一码”，开启了“标志+标识”双重保护新模式。

专利转化运用是推动创新成果从实验室到生产线的有效路径，而产学研协同创新机制也已成为东北释放创新活力的关键。

中国科学院沈阳自动化所与科创企业在机器人领域的合作，推动中国机器人技术突破；长春光机所与相关公司联合开展图像传感器技术研发，通过专利产业化解决我国高端图像传感器进口依赖难题；黑龙江搭建科技成果和知识产权交易平台，交易平台已与哈尔滨工程大学、哈尔滨工业大学、黑龙江省农科院等建立合作，累计实现43宗专利现场交易，交易额达1.36亿元；国家知识产权局专利审查协作中心为东北新能源、航空航天等领域提供专利分析导航，仅2024年就支持关键技术攻关项目超50个……

产业提质：知识产权激活发展动能

在创新驱动发展的时代浪潮中，东北地区正以知识产权为利刃，精准破题产业升级与品牌培育的发展命题。

在战略性新兴产业服务网络构建方面，截至2024年底，东北三省一区战略性新兴产业有效发明专利量达4.6万件，8家国家级保护中心为高端装备制造、生物医药等产业提供“一站式”保护服务。辽宁布局4家国家级知识产权保护中心和快速维权中心，备案创新主体4529家，2024年受理专利预审7468件，授权率超56%；吉林建设新质生产力知识产权保护先导区，形成“全链条、一站式”服务体系。

同时，当知识产权的触角延伸至广袤乡村，地理标志与区域品牌建设便成为东北乡村振兴的破局密钥。

黑龙江五常大米、辽宁盘锦大米等通过国家地理标志保护示范区建设，实现产值与品牌价值双提升。内蒙古“蒙”字标通过“商标+标准+认证”模式，建立全链条质量管控体系，其鲜牛奶蛋白质含量比国家标准高0.3g/100g，授权企业139家，产品覆盖大湾区等高端市场。辽宁更将地理标志与文旅产业深度融合，“清水大米”衍生出“稻梦空间”项目，实现生态旅游与农业价值的有机叠加，绘就乡村振兴的多彩画卷。

而在创新资源转化的赛道上，知识产权金融与专利转化专项行动也持续加速。据介绍，黑龙江在2024年实现专利商标质押融资额突破70亿元，同比增长47.4%，金融“活水”精准浇灌创新沃土；吉林积极推广“先使用后付费”模式，吉林大学依托专利许可成立22家科技公司，斩获5950万元投资，加速科技成果落地生根；辽宁着力打造专利转化资源库，2024年专利转让次数达7573次，同比增长38.9%，中国科学院大连化物所液流电池专利转化案例入选全国典型，成为区域创新成果转化的闪亮名片。

开放协同：服务网络与国际保护并行

下好区域协调发展“一盘棋”是经济高质量发展的必然要求，其中，本区域发展离不开与其他区域的优势互补、相互配合。

据了解，国家知识产权局以选派干部挂职、派驻专员为纽带，与江苏、浙江等省份携手构建人才联合培养机制，为这片土地注入创新活力。辽宁、吉林知识产权服务业集聚区汇聚百余家专业机构；黑龙江搭建“1+13”信息服务节点，让知识产权服务的触角延伸至每一个市（地）级窗口；内蒙古依托自主建设的知识产权公共服务平台，将发明专利授权周期大幅压缩至61天，审查效率提升超60%，共同编织起一张严密的知识产权公共服务协同网络。

当东北企业扬帆“出海”，海外知识产权保护体系也在为企业“出海”积极护航。东北各地设立海外纠纷应对指导分中心，为企业的国际化征程保驾护航。内蒙古成功应对16家企业33件商标抢注风险，黑龙江与俄罗斯开展高校知识产权交流，辽宁举办外国驻辽商协会政策宣讲会。吉林建设2个海外指导分中心，2024年为企业出具预警报告36份，挽回损失超百万元，让企业在国际市场中安心前行。

此外，国际交流活动也成为东北知识产权开放合作的纽带，推动着东北知识产权开放合作迈向新高度。据介绍，中国国际专利技术与产品交易会吸引10多个国家参展商，欧亚专利制度巡回交流会提升区域国际布局能力。内蒙古草产业知识产权运营中心选育16个苜蓿品种，打破草种“卡脖子”技术，专利技术覆盖全国主产区；黑龙江飞鹤乳业将核心专利融入标准，建成全国首条乳铁蛋白生产线，年增收益近亿元。

从长春光机所的“中国芯”到内蒙古草原的“蒙字标”，从黑龙江的“智慧粮仓”到辽宁的地标文旅融合，知识产权已成为东北全面振兴的“创新引擎”。国家知识产权局新闻发言人、办公室主任衡付广表示,未来，国家知识产权局将继续深入贯彻落实关于推动新时代东北全面振兴的重要指示精神，积极助力东北地区全面振兴取得更多突破、更大进展。

(责编：孙红丽、高雷)

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