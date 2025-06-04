人民网北京6月4日电 （记者黄盛）中国人民银行公告显示，6月4日以固定利率、数量招标方式开展了2149亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量2149亿元，中标量2149亿元。

Wind数据显示，6月4日2155亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼6亿元。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，中国人民银行实施资金净回笼符合市场预期。月初银行考核节点已过，资金面转向宽松。中国人民银行还会综合运用抵押式逆回购、中期借贷便利、买断式逆回购等中短期流动性管理工具，引导银行体系年中流动性处于合理充裕状态。

中信证券表示，经测算，排除MLF以及逆回购到期的因素，6月基本不存在流动性缺口。但考虑到财政支出通常在月末，月内资金面仍有波动的可能。此外，存款降息可能进一步加剧“存款搬家”，目前银行融出规模尚未观察到明显的冲击，但后续仍需跟踪存单是否持续提价发行，以及中国人民银行对于流动性的支持方式与力度。

业内人士表示，中国人民银行5月开展了7000亿元买断式逆回购操作，当月买断式逆回购合计净回笼2000亿元。尽管买断式逆回购延续上月净回笼态势，但这并不意味着中国人民银行收紧市场流动性，而是对冲到期压力，避免流动性过度投放。当前，中国人民银行基础货币投放渠道已较为丰富，中期借贷便利、买断式逆回购操作以及各类结构性工具均可以投放中期流动性。

此外，中国人民银行公告显示，为满足金融机构临时性流动性需求，5月，央行对金融机构开展常备借贷便利操作共14.01亿元，其中隔夜期0.01亿元，7天期14亿元。5月末，常备借贷便利余额为14亿元，隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.25%、2.40%、2.75%，较上月末均下降0.1个百分点。5月国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净归还抵押补充贷款2700亿元；5月末，抵押补充贷款余额为17939亿元。

另据华西证券宏观固收团队研报显示，月初首周资金面利好因素偏多，隔夜利率或将进一步回落至1.4%—1.5%水平。一方面，5月末财政支出，或对6月初的流动性形成支撑。另一方面，跨月后，政府债净缴款规模降至千亿元以下，对资金面的扰动相对有限。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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