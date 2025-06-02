本报记者 付 文 刘晓宇 施 钰

福州连江县，“福鲍1号”深远海养殖平台上，轻摁按钮，养殖箱“乘电梯”浮出水面，箱内的绿盘鲍等待下一步投喂。平台配备水质监测、视频监控等智能化设备，渔民在岸上就能实时了解海上养殖情况。

厦门海沧区，生物医药港内，蓝湾科技有限公司原料反应、除杂等各类自动化生产设备飞速运转，把虾皮蟹壳“变”成高纯度硫酸氨基葡萄糖，可用于防治骨关节炎，年产值超4亿元。

习近平同志在福建工作期间，先后提出要建“海上福州”和“海上福建”。2024年10月，习近平总书记在福建考察时指出：“推动福州、厦门加快建设全国海洋经济发展示范区，做大做强海洋经济。”

深入贯彻总书记重要指示精神，福建发挥海洋资源优势，培育壮大海洋产业，推动海洋经济高质量发展。2024年，全省海洋经济生产总值超1.25万亿元，水产品出口额、人均水产品占有量等多项指标居全国前列。

牢固树立并践行大食物观，海域辽阔、资源丰富的福建向海洋要食物，扎实推进海洋牧场建设。

与近海传统养殖渔排不同，“福鲍1号”挺进深远海。这里海水交换量更大、水温更稳定，鲍鱼的品质、重量和成活率大幅提高。近年来，连江县持续推动海上养殖业转型升级，今年3月底全面完成传统养殖渔排升级改造任务，近岸优良水质比例达92.5%。

截至去年底，福建建成深水抗风浪网箱5300多口，投建深远海养殖平台23个，深远海养殖规模居全国前列，大黄鱼、鲍鱼、牡蛎、海带等养殖产量十分可观。

攀“高”向“新”，现代海洋产业体系加快构建。

氨糖，生成关节软骨和滑液的一种基质。“我们累计投入5亿元进行研发，氨糖产品纯度大于99%，打破国外长期垄断。”蓝湾科技有限公司董事长林秀芬说，公司目前正在开发高纯氨糖原研新药。

从“按吨卖”到“按克卖”，厦门依托自然资源部第三海洋研究所等科研机构，推动传统渔业向生物育种、水产品精深加工等方向转型，海洋生物医药等战略性新兴产业快速发展。

在宁德福宁船舶重工有限公司舾装码头，我国首艘纯电海上旅游客船“屿见77”正在进行最后的调试工作。“在手订单排到了2026年底。”福宁重工总经理助理胡裕国介绍，公司已形成从设计、建造到系统集成的全链条能力。

下线26兆瓦级海上风力发电机组，诞生全球首套与可再生能源相结合的漂浮式海上制氢平台……福建已形成绿色石化、海洋旅游2个5000亿元级海洋产业集群，以及海洋渔业、航运物流、海洋信息3个千亿元级海洋产业集群。

创新机制，培育壮大新质生产力。

入驻福州市鼓楼区海洋经济科创高地1年多，福州海科新质技术有限责任公司就开发出拥有自主知识产权的海洋灾害综合防治体系大模型应用系统，助力解决临灾预报、水下探测预警等海洋安全问题。

“这里数字人才富集，能帮助企业快速发展。”公司总经理寇伟滨说。通过举办政企对接会、项目路演等活动，科创高地为入驻企业与科研院所、金融机构牵线搭桥，培育壮大新质生产力。

“我们创新涉海金融服务模式，推动在闽金融机构5年内支持海洋领域意向性融资超3600亿元。”福建省海洋与渔业局党组书记、局长颜志煌介绍，福建已建成海洋领域国家级科创平台8个、部级平台6个、省级平台106个，成为我国海洋科技重要策源地。

福建省委书记周祖翼表示，福建将牢记习近平总书记嘱托，坚持科技兴海、产业强海、生态护海、开放活海，奋力谱写向海图强新篇章，推动从海洋大省蝶变成为海洋强省。

《 人民日报 》（ 2025年06月02日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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